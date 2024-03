La picante pelea entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por el presente de Independiente: “No te hagas el…”

Independiente acumula tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, racha en la que obtuvo dos empates (Barracas Central y River) y una inesperada derrota ante Deportivo Riestra en condición de visitante. Como consecuencia, el equipo de Carlos Tevez quedó fuera de los cuatro primeros puestos.

En este contexto, los programas deportivos se hicieron eco del presente del elenco de Avellaneda, el cual a tres fechas para el final de la primera parte del torneo, estaría quedando fuera de los puestos de clasificación. Este fue el caso de los panelistas de F90, en la pantalla de ESPN.

Los protagonistas del picante ida y vuelto fueron Diego Latorre y Chavo Fucks. El primero en plasmar su postura fue Gambeta, quien aseguró que: “Hay equipos que tienen otras tradiciones. Yo creo que en el fondo, y otra vez volvemos al debate filosófico y ya estoy cansado, porque el mundo ha demostrado que jugar bien es como juega Guardiola y todos los entrenadores que están alineados así. Cualquier equipo, incluso los menores, su proyecto de jugar bien es ir para esos lados y no a otros. Por eso hay entrenadores que han empezado a desaparecer del radar. No podemos desconocer que en Independiente hay un estilo, una idiosincrasia”.

Inmediatamente su compañero interrumpió: “El himno de Independiente habla de pierna fuerte y templada. Jugaron Maldonado, Pavoni, Rolan, Galván... Independiente fue eso históricamente, déjenme terminar... El paladar negro es Grillo, Bochini... es otro. El fútbol es un todo porque dijiste que Independiente reclama cómo se debe jugar. El tema es que Independiente está juntando las monedas para llegar a fin de mes y no entra ni en la Sudamericana. Eso no significa que Independiente tenga que jugar mal para ganar. La diferencia que tengo con vos en esto es que para vos existe un solo estilo y no es así. Boca ha jugado de muchas maneras, como con Bianchi y ahora con Diego Martínez de otra manera”.

Finalmente, sin pelos en la lengua, Latorre sentenció: “No te hagas el diverso. ¿Para dónde va el fútbol? Esa negación de quedarte en el confort porque hay una crisis te impide hacer cosas lógicas para jugar bien. No estoy hablando de una opinión ni de calificar a ciertos entrenadores, estoy haciendo una pintura de la idiosincrasia de los hinchas de Independiente, no es un gusto personal. Si negamos eso, negamos todo”.