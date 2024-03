La fuerte decisión del DT de Newell’s con el jugador que dijo que es hincha de Central

"¿Nosotros? De Rosario Central", fueron las palabras emitidas por Franco Díaz en un video el cual se viralizó en las últimas horas. El futbolista, quien actualmente se encuentra jugando para Newell's, se vio envuelto en una importante polémica que desató la furia de los hinchas leprosos.

En este contexto, no solamente fueron los simpatizantes quienes manifestaron su enojo, si no que el director técnico del elenco rosarino también tomó cartas en el asunto. Pese a haberlo probado como titular en la práctica previa al partido de este viernes ante Midland por Copa Argentina, Mauricio Larriera optó por no incluir al jugador en la lista de convocados.

Mirá el video

Ante la reacción de los hinchas de Newell's y la polémica que se generó en torno a esta situación, Díaz se vio obligado a realizar un descargo. el futbolista eligió un video, en el cual le habló al pueblo leproso tras haber quedado en el centro de las críticas, donde muchos piden por la recisión de su contrato.

Para comenzar, manifestó: "Hago este video para aclarar un poco la situación de lo que está pasando. Hay un video circulando que no es mi forma de pensar, mi forma de sentir. No me di cuenta de que me estaban grabando. Fue una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación".

"Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell's, estoy muy contento en el club más grande del Interior y eso del video no es algo cierto, no es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme", sentenció el hombre de Newell's.