La incómoda declaración de Holan sobre Independiente: “Por supuesto que volveré, será cuando…”

Desde la partida de Ariel Holan, los hinchas de Independiente han pedido su regreso teniendo en cuenta el gran recuerdo que dejó cuando se calzó el buzo de entrenador. Ante esto, y teniendo en cuenta que volverá al Libertadores de América para la "Noche del Rey" (23 de marzo) habló al respecto, recordó sus días en el Rojo y expresó el deseo de retornar.

"Por supuesto que volvería a Independiente. Soy muy respetuoso de Tevez, el equipo es muy competitivo. En algún momento volveré. Será cuando tenga que ser. Hay que dejar que las cosas se den solas", expresó en diálogo con Sacá del Medio, de Radio Continental, donde reconoció que estuvo la posibilidad antes de la confirmación de Carlitos como DT.

Holan elogió a Tevez.

"No hubo unanimidad el año pasado para volver a Independiente. Necesitaba descansar y estar bien, pero además esa uniformidad de criterios no estuvo. En Independiente el entrenador tiene que estar al 100%, y entendía que no era lo mejor para ese momento del club", expresó y, en la misma charla, recordó su salida.

En aquel momento muchos lo acusaron de "apropiarse" del club y de traer jugadores que no dieron la talla. Explicó que esto no fue así y que muchas críticas hacia su persona fueron injustificadas: "Hubo futbolistas que no funcionaron de la manera en que hubiéramos deseado. Yo no firmaba los contratos ni ponía los sueldos. Muchos decían que tenía la llave del club, yo tenía solo la de mi oficina. Pasamos de tener un equipo competitivo y en 2019 no pudimos repetir. Parece que el único que hizo todo fui yo".

"Me dolió mucho cuando me fui y creo que había muchísimo por hacer. Creo que cuando el club está unido se consiguen cosas, la Sudamericana no fue una casualidad. Cuando me fui del club fue contra mi voluntad, yo tenía mucho para dar", explicó y se refirió a la Noche del Rey: "Desde el día que dejé de ser entrenador que no voy a la cancha de Independiente, ya son muchos años. Estoy muy agradecido por la invitación, y quiero ir a disfrutar".