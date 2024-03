La desopilante multa a un jugador de River por incumplir una estricta regla durante el almuerzo

Nicolás Fonseca fue convocado por primera vez a la Selección de Uruguay. El volante de River fue elegido por Marcelo Bielsa para ser parte de los amistosos que la Celeste disputará ante País Vasco y Costa de Marfil, y contó cómo se enteró de la feliz noticia, y las consecuencias que le generó atender ese llamado en la concentración millonaria.

"Estaba almorzando y me sonaba el teléfono, y te dan multa si sacás el teléfono en River. Saco el teléfono y todos me miraban: 'Multa, multa, multa'. Me levanté, fui a hablar con el capitán (Armani), le dije que es el de la selección, '¿puedo contestar?'. Me dice sí. Me dio la noticia. Enseguida, llamar a la familia, mucha felicidad, lágrimas de alegría", recordó.

Pero, el periodista de AUF TV le preguntó si finalmente fue sancionado y reveló: "Me la hicieron pagar pero valió la pena". Luego, agradeció el trato recibido por sus compañeros de River desde que llegó: "Yo estoy muy agradecido a todos los compañeros y a los dirigentes porque, obviamente, jugar en River te da una vidriera distinta. Entonces se dio todo muy rápido, empezar a jugar y se gracias a Dios se dieron las cosas. Seguramente fue muy importante para estar acá".

uD83DuDCAC “uD835uDC13uD835uDC28uD835uDC1DuD835uDC28uD835uDC2C uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC2C uD835uDC27uD835uDC22uD835uDC27~uD835uDC28uD835uDC2C uD835uDC2CuD835uDC2EuD835uDC1EuD835uDC27~uD835uDC1AuD835uDC27 uD835uDC1CuD835uDC28uD835uDC27 uD835uDC1EuD835uDC2CuD835uDC2DuD835uDC28”



Primera convocatoria para Nico Fonseca y primera nota como jugador de Selección.



uD83DuDCF2 https://t.co/qVMBrYJR1J y Youtube#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/EO0UIRNXFd — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 19, 2024

"Es un sueño de todos nosotros, todos los niños sueñan con esto. Es un sueño mío y de mi famila. Que se haya convertido en realidad es una alegría infinita, ahora disfrutar, aprovechar y aprender lo más posible. El camino fue largo, pero es la recompensa, ver para atrás, todo lo que fue, da felicidad", contó sobre su ingreso a la Celeste.