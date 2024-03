La contundente respuesta del ojeador del Bayern Munich sobre si Demichelis puede ser DT del club alemán: “Para serlo hay que…”

Giovane Élber, actual jefe de scouting del Bayern Múnich en Sudamérica, fue consultado sobre la posibilidad de que Martín Demichelis tome las riendas del equipo bávaro, luego de que el entrenador de River fuera mencionado por el medio Sport1 como candidato para suceder a Thomas Tuchel, quien dejará el cargo al final de la temporada como entrenador del equipo alemán.

"Me encanta Martín como entrenador, pero al momento no creo en esta posibilidad", respondió categóricamente y agregó que "están mirando a otros entrenadores. El Bayern sabe que Martín ha hecho un muy buen trabajo en su paso por el club, pero todavía no creo que esté preparado para ser su entrenador".

Luego reconoció que Demichelis está preparado como DT, pero aclaró que "para ser entrenador del Bayern hay que tener más cosas. Martín está haciendo un muy buen trabajo con River y espero que se quede mucho tiempo ahí. Espero poder ver muy pronto a Martín en Europa y si es en el Bayern Múnich voy a estar muy contento porque es muy buena persona".

Los Bávaros no encuentran el rumbo, ganaron uno de los últimos cinco partidos, en una Bundesliga de la que son escoltas de un Bayern Leverkusen que está invicto y que tiene grandes chances de quedarse con la liga alemana. A este mal andar, se le suma la chance de quedar afuera de la Champions ya que perdió ante Lazio por la ida de los octavos de final..