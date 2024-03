El sincericidio del Diablito Echeverri sobre su recordado "no voy a renovar": "Fue algo muy triste, porque..."

Claudio Echeverri tuvo quizás su primer gran partido en la primera de River. El volante fue ratificado como titular tras haber ido al banco en la Supercopa y fue clave para el equipo de Demichelis. Principalmente al haber marcado el empate transitorio en una gran jugada individual, que desató su propia emoción por marcar su primer gol en Primera.

"Contento por la victoria de hoy. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, lo trabajamos muy bien y pudimos llevarnos la victoria", señaló apenas finalizó el partido.

"Estaba lindo el clima. La gente cada fin de semana nos va a apoyar. Estamos muy contentos. Era importante ganar hoy después de la consagración para poder seguir arriba en el torneo también", agregó.

Mirá el video

El futbolista fue titular en lugar de Ignacio Fernández y fue el propio Nacho quien lo reemplazó en el segundo tiempo, por haber estado con un dolor muscular. "Todavía no se bien qué es. Trabajo todos los días muy bien. A veces hago doble turno afuera, en otro lugar, para estar bien físicamente y rendir bien dentro de la cancha. Yo creo que ya se va a ir acomodando. Estamos trabajando muy bien, muy contento por eso. A seguir mejorando", señaló sobre esta dolencia.

Ante la consulta del periodista de TNT Sports (transmisión oficial) sobre si incide la juventud, agregó: "A mi me parece raro porque tengo 18 años, no me tengo que acalambrar. Son cosas que no sé por qué me suceden, pero lo iré mejorando día a día para poder jugar los 90 minutos y darlo todo con esta camiseta".

Finalmente, Echeverri fue consultado sobre sus dichos de no renovación, que generaron un sacudón en diciembre pasado cuando habló tras la consagración en el Trofeo de Campeones. "Desde aquella vez decidí no hablar. Fue algo muy triste, porque me expresé muy mal. Fue algo que no tenía que haber dicho después de haber salido campeones, en la despedida de Enzo (Pérez). Pero siempre busqué la mejor decisión para River, no es normal que a un chico de 17 años lo vendan por 25 millones. En ningún momento me iba a ir libre. Yo amo este club. Este año voy a seguir dando lo mejor y buscando conseguir el objetivo que es la Libertadores", señaló.

