Demichelis lo quiso, River no pudo comprarlo y ahora lleva 10 goles en 13 partidos en Brasil

En este último mercado de pases, Martín Demichelis, el DT de River, buscó a un delantero para reemplazar a Salomón Rondón tras su salida, y uno de los futbolistas que sonó para reforzar el ataque la está rompiendo en su equipo.

Se trata de José Manuel López, el ex atacante de Lanús que no pudo ponerse la banda cruzada al pecho ya que desde Palmeiras solicitaron muchísimo dinero, el motivo que imposibilitó su llegada. De todas formas, no hay mucho que Micho pueda lamentarse teniendo a Miguel Borja.

Por su parte, el Flaco está imparable: no deja de convertir en el Paulistão y le hizo 3 goles a Ponte Preta en lo que fue la victoria por 5-1 en Arena Barueri para meterse en la semifinal del certamen. Hasta se animó a bailar en una entrevista post partido de la felicidad.

Con su hat-trick, López alcanzó las 10 anotaciones en lo que va de la temporada. En solo 13 encuentros ya acumuló 893 minutos en cancha y al igual que Borja en la Copa de la Liga, es el goleador del torneo por encima de Dellatorre, el delantero de Mirassol que posee 7 gritos.

A pesar de tener al Colibrí, el delantero argentino del Palmeiras aún continúa en el radar de Demichelis y de River, pero el club brasileño no lo va a soltar tan fácil ya que es uno de los mejores jugadores que tiene Abel Ferreira entre sus filas. Además, el Millonario es un competidor directo del Verdao en la Copa Libertadores.