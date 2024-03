Bombazo: el campeón del mundo en Qatar por el que River tiene decidido ir en junio

River planea un bombazo para el próximo mercado de pases: la institución de Núñez planea reforzarse con un futbolista campeón del mundo de cara a la Copa Libertadores de este año.

Se trata de Germán Pezzella, que surgió del Millonario y jugó desde el 2011 hasta el 2015 con la banda cruzada al pecho. A sus 32 años está jugando actualmente en el Betis, equipo en el que transita su segunda etapa y con el que ganó la Copa del Rey 2022, siendo uno de los referentes y el capitán.

El motivo que facilitaría la vuelta del zaguero central es que los españoles bajaron su cláusula de recisión de 50 millones de euros a 5, dejándole la puerta abierta a Jorge Brito para repatriar ni más ni menos que a un campeón del mundo.

Pezzella había reconocido a principio de año su intención de volver a River: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River, aunque es mucho más grande que yo y no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite".

La dirigencia, como acostumbra en cada mercado de pases, trabaja en silencio y a fuego lento los posibles regresos de futbolistas que ya estuvieron en la institución. Ya lo concretaron por ejemplo con la vuelta de Manu Lanzini, también con el Pity Martínez y ahora van por el defensor de la Selección.