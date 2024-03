La polémica frase de Demichelis sobre el frío saludo con Enzo Pérez: “Me era totalmente indiferente si me…”

Martín Demichelis celebró el triunfo de River ante Estudiantes de La Plata, que le otorgó la Supercopa Argentina, el tercer título al mando del Millonario. Lo hizo de manera especial, en una noche también particular que tuvo muchas emociones entre buenas, tensas y también felices.

Entre los momentos tensos, el reencuentro entre el DT y Enzo Pérez, su excapitán en River, fue claramente uno de ellos. El ahora volante de Estudiantes se acercó al banco de suplentes para saludar a todo el cuerpo técnico y él solo le extendió la mano, aprovechando que Demichelis no se paró, en un clima de excesiva frialdad. Con el resto de los integrantes del banco hubo abrazo.

Mirá el video

En conferencia de prensa tras el partido, al DT le preguntaron sobre el saludo y si lo había sorprendido el gesto de Enzo Pérez. "El saludo de Enzo no me sorprendió. Porque yo también lo respeté muchísimo a él", sentenció, terminante.

En ese caso, dio un ejemplo: "En el último partido -el del Trofeo de Campeones ante Central, otro episodio donde no hubo saludo entre ambos- puse a él por encima de todos, sabiendo que era su último partido, para que la gente lo aplauda y se pueda retirar aplaudido". En ese caso, agregó: "Me era totalmente indiferente si él me venía a saludar o no".

Finalmente, cerró: "Yo siempre analicé al jugador de fútbol, él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba. No creo mucho en las casualidades, cuando él se retiró del campo pudimos hacer los dos goles. Es un enorme jugador, que cuando a mi me designaron entrenador de River llamé para decirle que por favor siga porque tenía mucho para darnos y nos lo dio".