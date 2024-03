La picante frase de Miguel Borja en los festejos del River campeón: "Sigan hablando que..."

Miguel Borja llegó a River con varios títulos en su palmarés -entre ellos una Libertadores-, pero en el corto periodo en el Millonario ya sumó tres más, de la mano del entrenador Demichelis. La Supercopa Argentina que el equipo le ganó a Estudiantes es el último y todavía se celebra.

El delantero vivió un partido especial, en el que si bien no anotó, contribuyó con el equipo en la remontada. Celebró el gol de Aliendro agradeciéndole a Dios cuando todos corrían a abrazar al volante y hasta tuvo un tenso cruce en pleno partido con el exvolante de Boca, Fernando Zuqui.

Mirá el video

Ya en los festejos del plantel en el micro de vuelta a la concentración, el colombiano dejó una frase picante en las redes, que no pasó desapercibida, aunque se desconoce el destinatario. En un vivo en Instagram en el que también participaba Fonseca, soltó: "Para los que hablan, que sigan hablando. Sigan hablando que para eso les pagan".

Además, antes mostró la medalla que le entregó la organización por el título y señaló: "Está pesada, pesa eh". Mientras, hacía alusión al décimo título en su carrera.

Discusión con Zuqui

El volante que supo vestir los colores de Boca ingresó en el segundo tiempo y en una de las jugadas se le plantó a Borja, quien respondió mirando el nombre de la camiseta de forma irónica, como desconociendo quién es. Ya en entrevista, el delantero contó el motivo del enojo: "Me dijo unas palabritas que no me gustaron, pero eso nos hizo más competitivos para salir adelante. Lo dimos vuelta gracias a Dios".