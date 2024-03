Cómo fue la carrera de Daniel Osvaldo, el exfutbolista que pidió ayuda por atravesar una profunda depresión

Las redes sociales explotaron tras la impactante confesión de un futbolista que supo estar en la élite mundial hace no tantos años. Daniel Osvaldo reveló mediante un video de 9 minutos el calvario que vive en su intimidad, preso de una profunda depresión, alejado de sus seres queridos, encerrado en adicciones y con trabajo psiquiátrico. A los 38 años, el ex Boca Juniors atraviesa un durísimo momento personal luego de una carrera cambiante como pocas. Pasó por 14 clubes, protagonizó peleas muy mediáticas, jugó en la Selección de Italia y dejó el fútbol para cumplir su sueño de liderar una banda de rock. Y hoy pidió ayuda en un mensaje que conmovió al mundo del fútbol.

Con solo 19 años ya brillaba en el Nacional B. Era el “talento joven” de Parque Patricios y aportó 8 goles en su primer año con Huracán. Pero se sabía que tenía destino europeo. Así fue, de hecho. En 2006 arribó a Italia y vistió las camisetas del Lecce y Atalanta, en la Serie B, y de Fiorentina y Bologna, en la Primera División. Su explosión llegaría en 2010: Osvaldo fue contratado por el Espanyol y allí se convirtió en un letal artillero. Con 28 tantos en 45 partidos, las miradas de los mejores clubes europeos, e incluso de la selección azzurra, cayeron sobre él. Regresó a la Serie A, donde tan cómodo se había sentido. Y allí se consolidó como delantero de élite.

Por su doble nacionalidad, Osvaldo pudo jugar para Italia. (Foto: Transfermarkt)

Firmó con la Roma en 2011 y de a poco fue convirtiéndose, a la par de en un gran futbolista, en una figura mediática. Más adelante vistió también las camisetas de clubes grandes como la Juventus, donde fue campeón de la Serie A, y el Inter. En el neroazurro, justamente, tuvo una recordada discusión con su compatriota Mauro Icardi. Hace un tiempo Osvaldo confesó que la pareja de Wanda Nara “no le caía bien” y rememoró una situación que, tal vez, haya tenido que ver: “Fue una jugada contra la Juventus en la que no me pasó la pelota. Faltaban pocos minutos e íbamos perdiendo. Él pateó al arco a 30 metros. Yo solo tenía que empujarla. En ese momento me agarré una calentura que casi lo mato. Pobre. Pero después lo aclaramos”. Aunque aseguró que “lo aclararon”, en aquel tiempo trascendió un pleito que habrían tenido puertas adentro.

Osvaldo había podido tramitar su nacionalidad italiana poco después de llegar al país, en 2008. Y eso le permitió ser convocado a los seleccionados juveniles, donde ganó el Torneo Esperanzas de Toulon y anotó el único gol de la final, y más adelante a la selección mayor. Mientras militaba en la Roma, en 2011, hizo su debut en la Italia de Claudio Cesare Prandelli; en 14 partidos jugados registró 4 goles. Para el fútbol argentino fue durante mucho tiempo una suerte de “extranjero”, dado que de muy joven había emigrado y además representaba a Italia. Pero en 2015 esa perspectiva cambió, cuando fue fichado por Boca Juniors y revolucionó tanto la liga doméstica como los medios con su llegada.

Se alejó de Boca peleado con Barros Schelotto. (Foto: BocaJrsOficial)

Se trataba de un refuerzo poco común para el fútbol argentino, pero, pese a la expectativa, Osvaldo pasó por el club de La Ribera sin pena ni gloria. Anotó 7 goles en 21 encuentros, un promedio satisfactorio, pero posiblemente haya sido más trascendente en los medios que dentro del campo de juego. Sobre todo, por la forma en que se dio su salida. En 2016 el entrenador de Boca era Guillermo Barros Schelotto y se supo que no tenía una gran relación con el delantero. Cuando el Mellizo lo puso solamente cinco minutos en un encuentro de Copa Libertadores frente a Nacional, Osvaldo explotó de bronca y el vínculo se quebró aún más. Algo que se dinamitó por completo cuando el DT lo halló fumando en el vestuario xeneize y lo sancionó. Osvaldo no volvió a jugar en Boca y se encargó de criticar a Barros Schelotto en varias oportunidades. “Yo tuve grandes entrenadores que no tenían necesidad de gritarle a la cámara: `Tienen prohibido tirar centros de mierda´”, declaró alguna vez sobre las formas de su técnico.

Paralelamente, Osvaldo tuvo noviazgos que tampoco carecían de exposición y hacían que su vida privada se colara en medio de la profesional. El más conocido tal vez haya sido con Jimena Barón, con quien comparte un hijo. En 2015 el vínculo entre ambos se quebró en medio de polémicas y conflictos legales. Ella lo denunció por abuso verbal y le dedicó una canción, “La tonta”. También lo culpó de descuidar al hijo de ambos y de no proveerle ayuda económica. En 2020 tuvieron un sutil acercamiento, pero si bien luego dejaron claro que era algo concluido, el tema volvió a salir a la luz cuando se supo que Osvaldo tenía un romance con Giannina Maradona, hija de Diego e ídolo de “Dani Stone”. Giannina tenía buena relación con Barón y habían vivido cerca una de la otra, pero el rol de Osvaldo dilapidó la buena onda y motivó a la artista a escribir una nueva canción simbólica: “La araña”.

Poco después de su paso por Boca, Osvaldo fue parte de una muy mediática pelea. Fue criticado por el periodista Marcelo Palacios, que defendió a Guillermo Barros Schelotto cuando se mencionó el conflicto que estos habían protagonizado: “No jugó en Europa, pero triunfó en el club que siempre había querido jugar”, había dicho sobre el Mellizo. Al día siguiente, el futbolista subió un video insultando y denigrando al periodista que se volvió viral. Repasó sus trofeos y lo llamó “envidioso”, le remarcó el hecho de que lo “mata desde los 17 años” e incluso hizo reprobables comentarios sobre su supuesto sobrepeso. A los pocos días, Osvaldo se disculpó, pero el tema ya había sido tapa de diario.

Daniel Osvaldo, fanático del rock y los Rolling Stones. (Foto: @daniosvaldobv)

Desde aquel 2016 el mundo del fútbol vio cómo Daniel Osvaldo se alejaba y se aventuraba a nuevos horizontes. Decidió abandonar la práctica profesional y encabezar una banda de rock, algo con lo que siempre había soñado. Fue el cantante de “Barrio viejo”, hizo varios shows y lanzó dos discos, uno cuyo nombre remite también a una de sus canciones: “Un país con buena gente”. Osvaldo reflexionó tiempo atrás sobre su vínculo con el fútbol y la música y aclaró que se trata de dos de sus pasiones, mas diferenció sus respectivos entornos: “La diferencia entre el mundo del fútbol y el del rock es mucha, sobre todo en el ambiente. El de la música te da la oportunidad de estar más cerca de la gente, que te juzga por lo que le parece por hablar o tomarse una copa con vos y no por lo que vieron en la televisión o por lo que hacés en la cancha. El hecho de jugar al fútbol me encanta. Después, el ambiente que lo rodea tiene muchas cosas que para mí manera de pensar son horribles”.

Luego de cuatro años como artista, tuvo la oportunidad de regresar a la Primera División del Fútbol Argentino tras un breve paso por Remedios de Escalada. Lo hizo en Banfield, el club del cual su padre era hincha, pero pronto llegó la pandemia de Covid-19 y se vio forzado a su segundo y definitivo retiro. Hoy, cuatro años después, el nombre de Daniel Osvaldo volvió a estar en las principales noticias. Hace días, por su tumultuosa separación de la periodista Daniela Ballester, a quien acusó de infiel. Y hoy, por un inesperado y estremecedor video donde confesó todos sus demonios: depresión, medicamentos, drogas y soledad.