Bochini reveló el insólito motivo por el que no jugó en San Lorenzo, club del que era hincha: “Fui a probarme a avenida La Plata y…”

La historia de Ricardo Bochini en el fútbol la conocen todos, sobre todo los hinchas de Independiente, pero esto pudo haber cambiado. Es que, durante una charla que mantuvo con el programa ESPN 90, el Bocha reveló que estuvo cerca de vestir los colores de San Lorenzo, equipo del que fue hincha en su infancia.

“De chiquito era hincha de San Lorenzo. Cuando empecé a jugar en Primera ya me olvidé", reveló y luego contó el motivo por el que no pudo cumplir el anhelo de su padre: “Fui a probarme en San Lorenzo, porque mi viejo era hincha y un amigo suyo de Zárate había jugado en Primera, pero no llegué a tiempo en un entrenamiento”.

"Fui a Avenida La Plata y resultó que el entrenamiento no era allí, sino en el predio de Bajo Flores (donde hoy se encuentra la Ciudad Deportiva)", agregó. Esa experiencia fallida lo llevó a probar suerte en Avellaneda, donde finalmente fue fichado por el Rojo, el club donde alcanzaría su máximo esplendor futbolístico.

Hace algunos meses, Bochini pasó a saludar al Plantel de San Lorenzo y en especial a Ruben Darío Insua, con quien se tomó una foto ya que fueron campeones en la temporada 88/89 en Independiente, y también se dio a conocer que fue con uno de sus nietos para acompañarlo a una prueba.

"Para mí, el mejor Bochini estaba en el nivel de Messi y Maradona. El Bocha se cuidaba. Cuando fuimos compañeros, él ya estaba en el final de su carrera, y también fue un jugador notable. Hasta los 30 del segundo tiempo aguantaba, y también era un jugador impresionante”, dijo el actual DT del Ciclón en una entrevista realizada tiempo atrás.