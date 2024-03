Leandro Brey, el defensor que se pasó al arco y fue ovacionado en la Bombonera

Entró y el público gritó eufórico, como si se tratara de un ídolo histórico, de una estrella mundial o de un goleador consagrado. Pero no era nada de eso: era un chico de 21 años que jugaba por segunda vez en la primera de Boca Juniors, y que ingresaba ante Racing en un clásico caliente que estaba 3-2 tras ir 1-2. Además, la expectativa alrededor de Leandro Brey es grande y el público espera en él las condiciones de las que sus allegados hablan. Juan Román Riquelme aseguró que “atajará en el club por varios años” y Mascherano lo eligió como arquero para la Selección Argentina Sub-23 que compitió en el último Preolímpico. Ahora, el chico que no suma ni 90 minutos con la camiseta de Boca podría quedarse con la titularidad el próximo fin de semana, cuando el Xeneize visite a Estudiantes en un partido decisivo en búsqueda de la clasificación a los playoffs de la Copa de la Liga.

Leandro Brey nació en Lomas de Zamora hace poco más de 21 años. Comenzó su carrera futbolística en la escuelita de Racing Club como zaguero, posición que ocupaba producto de su gran estatura (hoy mide 1,91), y luego se trasladó al Club Atlético Los Andes, a los 10 años. Hasta entonces jugaba de defensor, pese a que en su equipo de baby-fútbol alternaba entre la zaga y el arco. En la novena división recibió una noticia que lo podría haber condicionado: el “Milrayitas” lo dejaba libre. Resiliente, Brey se reinventó y decidió volcarse por completo a custodiar los tres palos. ¿Habrá imaginado lo que le depararía?

Brey ingresó frente a Racing a los 73 minutos. (Foto: leandrobrey12)

Regresó a Los Andes, esta vez, como arquero. Brilló y convenció enseguida; y el club lo repatrió. Desde entonces, su formación tuvo un ascenso meteórico. En el 2019 Leandro Brey fue reconocido por la AFA como el mejor jugador juvenil de su club y al año siguiente firmó su primer contrato con el “Milrayitas”. En el club de Lomas de Zamora también asistió al colegio secundario, y alguna vez recordó aquellos recreos en donde, hipnotizado, observaba los entrenamientos que el primer equipo realizaba en el estadio. Era una cancha, se supone, mucho menos imponente que La Bombonera; y aún así la soñaba.

El 6 de marzo de 2021, Brey tuvo su debut con la camiseta de Los Andes. Fue por una de esas ¿fortunas? que a veces ofrece el fútbol. El por entonces chico de 18 años abrazó su oportunidad y nunca más la soltó. Los Andes recibía a Argentino de Quilmes y a los 15 minutos de la primera fecha de aquel torneo de la B Metropolitana el arquero del equipo local vio la tarjeta roja. Era el turno de Brey, no había vuelta que darle. El chico entró y cumplió: no recibió goles y el encuentro terminó 0-0. Desde entonces, su nivel fue aumentando con su confianza. Terminó el campeonato con 17 vallas invictas y 21 goles recibidos en 34 partidos. Su equipo, quinto en la tabla, se clasificó al Reducido. Allí, Brey atajó el último penal frente a Acassuso para ganar por 6-5 en la definición y su nombre dejaba de asociarse a la inexperiencia. Contra Colegiales detuvo otro, pese a que Los Andes perdió aquella definición y se quedó en las puertas del ascenso.

Ya lo miraba Fernando Batista, entrenador de la Selección Argentina Sub-20, y otros clubes de la Primera División. Pero fue Boca el que en enero de 2022 mostró más convicción y puso 450.000 dólares por el 90% de su pase para contratarlo por cinco años. El club de La Ribera había dado de préstamo a Agustín Lastra y buscaba un “proyecto de arquero” que pudiera seguir creciendo en la Reserva. Pero el fútbol tenía otros planes y, a los pocos partidos desde su llegada, dada la suspensión que arrastraba Javier García en la Copa Libertadores, Brey se sentó en el banco de suplentes frente a Always Ready. Si sonrío o no, solo él sabrá, pero sin duda que mucho debe haber pasado por su cabeza cuando vio que Agustín Rossi, el arquero titular aquel día, caía lesionado. El entrenador Sebastián Battaglia le ordenó hacer un breve precalentamiento y enseguida el chico de 19 años debió hacer su debut en Boca, con 45.000 personas cantando desaforadas: “¡Quiero la Libertadores!”.

Mirá el video

Como en su primera función, Brey entró, rindió y no sufrió. Fue victoria xeneize por 2-0. Desde esa noche del 12 abril de 2022 hasta la semana pasada, eclipsado por García y Rossi y luego también “Chiquito” Romero, no había vuelto a defender el arco de Boca. Sí en la Reserva, donde fue campeón dos veces y registró 17 vallas invictas sobre 37 encuentros en su primer año (y también había sido el arquero titular de la Selección Argentina Sub-23 que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024). Pero no en el primer equipo. Hasta el domingo pasado, cuando García sintió una fuerte contractura en su pierna y debió abandonar el campo de juego. El partido estaba 3-2 a favor del local frente a Racing.

Leandro Brey ingresó en el minuto 73 por segunda vez en su vida a La Bombonera, y el público lo ovacionó como si lo hiciera desde hace décadas. ¿Confianza? ¿Expectativa? ¿Solidaridad? Vaya uno a saber, pero lo cierto es que el arquero de 21 años reunió todo el apoyo del “mundo Boca” y ahora, con Romero lesionado y García entre algodones, se perfila como firme candidato para ser titular el domingo próximo frente a Estudiantes, en La Plata. Los dirigidos por Diego Martínez deben ganar para alcanzar los puestos de clasificación, pero confían en "su proyecto". Recuérdense, si no, los dichos de Riquelme doce meses atrás: “Va a ser el arquero de nuestro club, va camino a ser el dueño del arco. Aprendió de Agustín Rossi, está aprendiendo de García y Romero. Le gusta entrenarse, es muy serio, parece una persona más grande. Haber jugado en el ascenso le da una ventaja. No tengo dudas de que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años, es un arquerazo”.