La sentencia de Otamendi sobre la posibilidad de jugar en River que les duele a los hinchas: "Se me hace..."

Nicolás Otamendi, de gran presente en la Selección argentina y Benfica, se refirió a la chance de retornar a su país para ponerse la camiseta de River, equipo del que se confesó hincha fanático en reiteradas oportunidades.

En un momento en el que el elenco de Demichelis, líder de su zona en la Copa de la Liga, no se encuentra en un gran momento a nivel defensivo, muchos hinchas del Millonario continuamente piden para reforzar el plantel por el defensor que fue titular en la final de la Copa del Mundo ante Francia.

Otamendi, campeón del mundo con la Selección argentina.

Ovacionado cada vez que pisa el Monumental y a pesar de que los dirigentes le dieron algunos obsequios cuando visitó la cancha de River, el mismo Otamendi dejó en claro que la posibilidad de volver está complicada por algunas razones que explicó en detalle.

En diálogo con Dsports, el central analizó su situación actual y dejó una declaración que duele en Núñez: "Acá estoy bien y el club me lo hace ver. Estoy muy cómodo acá y renové por dos años más. Es verdad que soy hincha de River desde muy chico y mi fanatismo es algo muy lindo, pero trato de vivir el día a día y en estos momentos estoy acá disfrutando de lo que es Benfica y de lo que es Europa. Está toda mi familia acá y muy cómoda".

Luego, el ex Vélez y Manchester City profundizó en el tema y cerró de momento la posibilidad de volver a Argentina: "Llevo ya muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil el tema de volver a la Argentina. Por mi edad y también por mis hijos, que se criaron acá en Europa. Me encantaría estar cerca de mis padres, de mis hermanos, pero por cómo está la situación en Argentina es muy complicado".