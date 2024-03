La fuerte y sincera frase de Bochini sobre Independiente: "Tevez está queriendo..."

Ricardo Bochini, el máximo ídolo en la rica historia de Independiente, se sinceró expresándose sobre la actualidad del Rojo, también opinó sobre la identidad del club y salió a bancar con un tremendo elogio al entrenador Carlos Tevez.

"El club está mejorando bastante y el equipo le está jugando de igual a igual a todos que esto no pasaba hace muchos años atrás. Me gusta Tevez. Está queriendo darle la mentalidad a Independiente de que es un club grande y eso no lo tenía hace mucho y es importantísimo. Independiente había perdido el autoestima, la gente iba a ver a Independiente y pensaba que iban a perder y ahora no", explicó el Bocha, tirándole flores al actual entrenador y mencionando la identidad de la institución.

Bochini elogió a Tevez, de gran presente en Independiente.

Por otra parte, en diálogo con ESPN, el histórico destacó al presidente de Boca como futbolista y explicó quiénes son los jugadores más desequilibrantes del equipo de Avellaneda: "El último número 10 fue Riquelme. Me gusta Luna en Independiente, trata de desequilibrar y hacer una gambeta. En Independiente hay un chico Parmo (Tomás) que lo vi jugar en las Inferiores. Es muy bueno, ese chico tiene que tener algunos minutos, me gustaría verlo. Lo ví en Inferiores e hizo muchos goles".

Haciendo un giro en la conversación, Bochini opinó sobre el revuelo que se armó por la intención de la vuelta al club de Sergio Agüero, que se retiró a fines de 2021 por un problema cardíaco y no pudo cerrar su carrera en Independiente: "Por ahí el Kun en algún momento quería volver y no veía el equipo y el club que estaba para volver".

El Bocha tuvo una carrera increíble en el club de sus amores, ganando una enorme cantidad de títulos tanto nacionales como internacionales: ganó cuatro Copas Libertadores de América en 1973, 1974, 1975 y 1984, tres Copas Interamericanas en 1973, 1974 y 1976, dos Intercontinentales en 1973 y 1984, dos campeonatos de Primera División en 1983 (con Racing en la B) y 1989 y dos campeonatos nacionales consecutivos en 1977 y 1978.