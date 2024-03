Morena Beltrán reveló la historia de la pulserita que besó Blondel tras su golazo a Racing: "Tenemos..."

Lucas Blondel fue titular en Boca y la confianza del entrenador Diego Martínez fue retribuida con un golazo desde media distancia, el primero que convierte el equipo por esa vía en la actual Copa de la Liga, que rompió la dinámica pareja de un partido en el que se terminó imponiendo el Xeneize.

El festejo del lateral que luego fue volante no pasó desapercibido y el motivo tiene estrecho vínculo con quien es su pareja, la joven periodista deportiva Morena Beltrán, que trabaja en distintos programas de la señal de ESPN.

La historia que subió Blondel y reposteó Morena Beltrán.

Sucede que en las redes sociales, el lateral subió una foto besando una pulsera que estaba tapada con cinta, que fue la forma en la que festejó el golazo contra los carteles publicitarios. De hecho, etiquetó a su pareja y agregó un corazón. Luego, la periodista lo reposteó y añadió dos emojis, uno de un corazón y otro de un anillo de casamiento.

Este lunes, durante el programa F90, donde ella es panelista, las referencias para con el gol, el festejo y la relación entre Blondel y Beltrán no pararon de desencadenarse. De hecho, apenas iniciada la transmisión, la joven fue enfocada por la cámara y respondió: "¿Qué me ponchás? Yo no lo hice al gol, ja".

En un momento, le preguntaron por la historia que subió con el anillo: "¿Se comprometieron?". La respuesta comenzó a contar el motivo del festejo: "No, es que no hay emojis de pulseras", indicó. Luego, contó explicó el festejo: "Es una pulsera que nos compramos en la playa. Las compré yo en Mar del Plata... Tenemos una cada uno. Es de hilo y mostacillas... Qué gol que hizo, por Dios".