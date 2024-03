La multa que deberá pagar River por la decisión de Demichelis de no hablar post 1-1 ante Independiente

Martín Demichelis sorprendió a todos y se marchó sin hablar luego del empate de River ante Independiente en Avellaneda. Según versiones, el entrenador tomó la decisión para enfocarse en lo que será la final del miércoles frente a Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Argentina, un duelo que se ha vuelto clave para el DT.

La multa que deberá pagar River.

Esta situación generó que la Liga Profesional tome cartas en el asunto y multó al club por la ausencia de Demichelis. "Multa económica equivalente al valor de 250 entradas generales por no asistir a la conferencia de prensa pospartido", escribió la entidad, que además afirmó que se trata de un valor estimado de dos millones de pesos lo que deberán abonar.

La de anoche fue la primera vez que el técnico no habla tras no ganar. Las anteriores veces que no lo hizo habían sido por triunfos: 2-0 a Boca (dijo que era porque ese triunfo era todo de los jugadores) y 2-0 a Central en el Trofeo de Campeones (le cedió su lugar a Enzo Pérez por su despedida de River).