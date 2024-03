La particular frase con la que el DT interino de la Lepra justificó el rendimiento tras la derrota: "Si quitás los goles..."

Independiente Rivadavia nuevamente no hizo pie en la actual Copa de la Liga y prolongó un muy mal momento, que lo tiene acumulando cinco derrotas al hilo. Esta vez, cayó por 3 a 1 ante Barracas Central en lo que fue la primera derrota tras la renuncia del anterior DT, Rodolfo De Paoli.

El que estuvo sentado en el banco de suplentes es Federico Arias, quien asumió como interino desde el lunes para llevar a cabo el plan de entrenamiento en la semana y comandar los destinos del equipo en este partido, mientras la dirigencia negociaba y luego anunciaba al nuevo entrenador: Martín Cicotello.

En el análisis del partido, ya en conferencia de prensa, el entrenador interino se mostró conforme con lo hecho por su equipo: "Se vieron cosas importantes. Nosotros pudimos trabajar desde el lunes y solo hicimos regenerativos. No pudimos trabajar desde lo táctico y solo tuvimos dos entrenamientos. Se vieron cosas muy positivas. En 48 horas los jugadores cambiaron la cabeza".

Federico Arias asumió de manera interina y ahora dejará el trabajo a Cicotello. (Foto: Prensa CSIR)

Luego, se refirió al trámite del juego, en el que consideró que el resultado fue injusto. En esa oportunidad, dejó una particular frase sobre cómo ilustraría la supuesta superioridad de su equipo. "Se vieron cosas muy interesantes. La palabra no es satisfecho pero si estamos conforme con el rendimiento del equipo, independientemente del resultado. Si hoy quito los goles del resultado de la pantalla, no muestro los goles en el resumen, solo muestro el volumen del partido, cualquiera hubiera dicho que hoy Independiente Rivadavia hubiese ganado entre 3 y 4 a 0", analizó.

Lo cierto es que si bien el equipo demostró un mejor nivel que el que venía mostrando, la superioridad se vio en pasajes del desarrollo de juego pero no necesariamente en las áreas. La Lepra generó ocasiones, -más sobre el final con la desesperación a cuestas- pero le faltó contundencia. La que sí tuvo Barracas, que marcó de contragolpe y pudo haber ampliado la ventaja.

Por último, el DT señaló qué necesita el equipo para cambiar la racha: "Cosechar esa victoria que te saque el contagio de no poder conseguir los tres puntos. Una vez que aparezca esa victoria seguramente el contagio va a pasar para el otro lado y los jugadores van a poder encontrar mucho más triunfos y mejores resultados para poder ubicar al equipo en una mejor posición en la tabla. El tiempo que queda es largo todavía. Quedan nueve meses y medio para poder hacer un buen trabajo. Ojalá que el cuerpo técnico entrante lo pueda tener".