La advertencia del Ogro Fabbiani a River antes de su debut como DT de Riestra: "Tranquilamente le podemos..."

Con la oportunidad en sus manos de dirigir por primera vez un equipo de Primera División, el Ogro Fabianni volvió a uno de los clubes que lo vio dar sus primeros pasos como DT. Antes de su ansiado debut ante River, brindó detalles de lo que será una nueva experiencia en Riestra y en la máxima categoría del fútbol argentino.

"Me toca enfrentar a este equipo, de la manera que juega, pero estoy listo para sacarlo adelante porque confío en los jugadores, a ellos los tuve el año pasado y sé lo que pueden dar", contó en diálogo con Beto Casella en Nadie nos para, programa radial de Rock and Pop.

Por otro lado, muy confiado en los suyos, advirtió a horas del estreno de local ante el Millonario: "Nos tenemos que hacer fuertes en nuestra cancha, el objetivo es mantener la categoría. Va a ser un partido especial, ya que es mi debut en Primera y lo voy a querer ganar y con las herramientas que tengo, Creo que tranquilamente le podemos jugar de igual a igual a River".

El Ogro Fabianni, en un entrenamiento con Riestra. (Foto: Prensa Riestra)

"Ya me conocen, saben que soy apegado al jugador. Me gusta que sientan que pueden contar conmigo. Soy de estar encima de las familias, porque jugué mucho tiempo al fútbol y sé cómo manejarme, no es solo la pelota, pasan muchas cosas fuera del club que hay que abordarlas para que todo esté bien a la hora de jugar o entrenar", reveló el Ogro Fabbiani con respecto a la relación con sus futbolistas.

A sus 40 años y después de vivir algunas experiencias que lo marcaron, el DT cerró: "Empecé a vivir de otra manera, cuando sos chico pensás que sos Tarzán o Superman y me di cuenta que no estaba bien como vivía, aunque no le hice mal a nadie. Los años te hacen crecer y, hoy tengo una familia hermosa con mi mujer que es mi compañera. Si yo quería que me tomen en serio, debía cambiar. Hace 10 años que estoy con mi familia y me ayudó a ser más profesional".