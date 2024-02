El contundente consejo de un histórico de River a Martín Demichelis: "No te..."

Pese a haber conseguido dos títulos a lo largo de la temporada 2023, Martín Demichelis no termina de convencer a los hinchas de River, quienes han adoptado una posición crítica ante las últimas presentaciones y sobre todo por la corta participación del equipo en la pasada edición de la Copa Libertadores.. En este contexto Micho, que suele mostrar un semblante tranquilo, recibió la banca de un histórico de la institución.

Se trata de Matías Almeyda, quien actualmente se encuentra dirigiendo al AEK Atenas de la Superliga de Grecia. El Pelado, conocedor a la perfección de la institución de Núñez, dialogó con el programa Súper Deportivo, de Radio Villa Trinidad, y le envió un claro consejo al DT del Millonario.

Almeyda se retiró en River y fue el DT que logró el ascenso a Primera División.

Para comenzar, quien disputara ocho temporadas divididas en dos ciclos como jugador de River, manifestó: "A Demichelis le diría que deje el amor, la pasión, la sangre y el sudor. No te muevas de ese banco, que nadie te levante, aferrate a él y no te vayas porque ese banco es único, porque nacimos ahí y los que nacimos en una institución como esa, sólo nosotros sabemos lo que sentimos".

Sobre su salida del Millonario tras haber logrado el retorno a Primera División, Almeyda expresó: "Mi sentimiento es muy particular por River y es como que a muchos se le quedó en el olvido. Yo crecí en River, fui campeón ahí. Estuve en el peor momento de la historia. Mi amor es muy grande por River, yo no tengo que declarar nada. A veces pienso que es medio injusto, lo que dí no fue para recibir algo, porque cuando vos das por amor, das".

Para finalizar, el Pelado se refirió al sueño que espera cumplir cuando se retire de la actividad como director técnico: "Si me dijieras hoy, ¿dónde te gustaria ver un partido de fútbol cuando te retires? Mi sueño siempre fue comprarme un palco e ir a la cancha de River, porque yo no entré más a la cancha desde que me fui y muchas veces me preguntó ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué hicieron una fiesta de los campeones de la Copa Libertadores y no me invitaron? Esta mal eso. Quiero volver a la cancha de River como hincha. Por eso, el día que deje, me voy a comprar un palco para ver a River como hincha".