Sufre Tevez: la mala noticia que recibió Independiente de cara al partido contra Huracán

Independiente cayó 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata y sufrió su primera derrota en la Copa de la Liga. De todas formas, el equipo de Carlos Tevez tendrá revancha este jueves cuando se enfrente con Huracán desde las 21.15hs en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Para este encuentro, el DT del Rojo recibió una mala noticia que afecta el armado del equipo.

Ayrton Costa, uno de los jugadores que fue titular en los tres primeros partidos del campeonato, sufrió una molestia muscular y se realizará estudios para conocer con más precisión qué tipo de lesión tiene.

Ante el Lobo, Costa sintió una molestia en uno de sus isquiotibiales y fue reemplazado por Ignacio Maestro Puch a pocos minutos de la finalización del encuentro. Mientras se retiraba, el lateral mostró algunos signos de dolor.

Ayrton Costa sufrió una molestia muscular y no estará disponible ante Huracán.

Si bien no se sabe con exactitud que tiene lesión muscular arrastra, Costa no podrá jugar ante Huracán debido a la cercanía del partido. Tevez no podrá contar con uno de los jugadores más regulares de Independiente en los pocos partidos que lleva el 2024.

Ante esto, el Apache deberá determinar quién será su reemplazante y hay dos jugadores que se disputan el lugar: Damián Pérez y Adrián Sporle. Los próximos días serán importantes para ver quien gana más lugar en la consideración de Tevez y juega como titular ante el Globo.