El histórico periodista que blanqueó que es hincha de River y relata la campaña del Millonario

No es el primero, como tampoco será el último. Hace tiempo que muchos periodistas deportivos dejaron atrás el concepto de no contar sus pasiones y Martín Perazzo se sumó a esa tendencia al revelar su fanatismo por River al estrenarse como relator de la campaña del millonario en Radio Splendid AM 990.

Además subió un posteo a la red social X en el que escribió: "Un hombre puede cambiar de todo, menos de pasión. Nace Show de River 990, transmisiones y programas. Los esperamos con el privilegio de relatar al MÁS GRANDE". Su confesión generó el apoyo masivo de los hinchas millonarios y todavía más cuando en la apertura de las transmisiones recordó momentos de gloria.

"Estoy responsablemente contento. Porque hoy abrimos un ciclo que puede marcar historia. Sentimos el privilegio de tener que narrar al más grande. Por eso revivo mentalmente la garganta roja. Revivo, en mi cabeza, aquel abrazo con un amigo en la San Martín Alta, el día que Crespo anotó en la final de la Libertadores. La felicidad nos invade", expresa.

"A jugar River, hoy relata el Muñeco", lanza al aire Perazzo, que además de relatar fútbol para señales como TyC Sports, también es parte del programa Boxeo de Primera, del mismo canal. En su publicación, además, subió una foto suya de pequeño con la banda roja cruzando el pecho.