Rubens Sambueza: “Capaz me dan ganas de meterme a la cancha a jugar"

Después de muchos años y de una exitosa carrera como futbolista, Rubens Sambueza dejó los cortos, los botines y en este 2024 se pone por primera vez el buzo de DT, para hacer su debut en el banco de suplentes en el Deportivo Maipú, el mismo equipo con el que consiguió finalizar una campaña histórica en el 2023.

De cara al debut de este sábado a las 17, de visitante ante Chacarita, por la primera fecha de la Primera Nacional, Sambu habló de su decisión de dejar el fútbol profesional, del mercado de pases, del arranque del torneo y de mucho más, en un mano a mano con el equipo de Una de Más, por MDZ Radio.

"Capaz me dan ganas de meterme a la cancha, pero uno tiene que saber que ya está del otro lado de la línea para que los jugadores puedan jugar tranquilos y hacer lo que mejor saben”, dijo en el comienzo de una extensa charla, previa al arranque del campeonato.

- ¿Cómo te está tratando este nuevo rol dentro del plantel?

- La verdad que muy bien. Tratando de disfrutarlo primero, y después poniéndonos a punto en esta pretemporada que es muy importante para todo lo que viene, pero contento, disfrutando.

- ¿Cómo fueron estos días, de formación de plantel, de mercado de pases, de pensar en un equipo para el debut?

- Sí, todo es muy importante, más por los referentes que se fueron, jugadores importantes que se han ido por cosas lindas, ventas o salidas a préstamos que para ellos y que para el club son más importantes. Tratando de ordenar, armando y buscando que los que han llegado se acoplen lo mejor posible a los que ya estaban, para poder buscar un funcionamiento que sea positivo para el arranque del campeonato, que se asemeje a lo que nosotros queremos.

- ¿Estás conforme con el mercado de pases, con los jugadores que llegaron?

- La verdad que sí, que estoy contento con la gente que ha llegado. Si bien han llegado Márquez, Vega, Rasic, Ostachuk que son jugadores con un poco más de experiencia que los más chicos, después los demás son jugadores que se tienen que adaptar rápido a la categoría. Ahí estará nuestro trabajo, que será ayudarlos a que se adapten, tanto a la categoría como a los que ya estaban en el plantel, para que podamos formar un equipo sólido para lo que viene porque va a ser un campeonato, como ya sabemos, muy muy complicado.

Sambueza da indicaciones en uno de los amistosos de la pretemporada. Foto: Prensa Deportivo Maipú.

- ¿Cuándo tomaste la decisión de ser el DT de Maipú ya sabías que muchos jugadores del torneo pasado, que habían sido importantes, se iban a ir? ¿Hablaste con los dirigentes para buscar reemplazos rápidos para ellos?

- Sí, cuando me retiro y me ofrecen el puesto, que fueron 10 o 15 días después de haber jugado una final histórica para el club, que es muy poco, sabía que iba a perder a varios jugadores e hice hincapié en que teníamos que traer jugadores de jerarquía, pero bueno, también hay que ser conscientes del mercado y la situación económica del país. Es un lindo desafío para todos, para los jugadores que siguen en el club, para los que llegaron. Creo que tenemos una exigencia extra por la campaña que se hizo el año pasado. Y también comentaba el tema del mercado, que se complica por la situación económica no sólo de Maipú, sino de todos los otros clubes. Ahí sacan un poco de ventaja los clubes con un poco más de poder adquisitivo, es la realidad. Ahí no podés competir.

- Llegaron muchos jugadores que vienen de categorías menores, como el Federal A o B Metro. ¿Con que te encontraste, alguno que te haya sorprendido?

- Sí, creo que hay dos o tres jugadores que tienen un gran potencial, sin desmerecer al resto, pero para responder a la pregunta. Hay algunos chicos que se destacan, que me gustan, pero que tienen que demostrar su capacidad. Uno es Paulini, otro Juan Arno, Misael Sosa también y Alan Ortiz, que ha hecho inferiores en clubes importantes. Si bien todos son importantes, a esos uno les tiene fe y tiene que trabajar lo mejor posible para que ellos puedan explotar su capacidad.

- ¿Cómo te imaginás como DT, cuando empiece la competencia, más allá de toda tu experiencia como jugador?

- El otro día, con Fausto (Montero), hablábamos un poco de eso, de cómo manejar la ansiedad, de cómo voy a reaccionar en los partidos y vamos a ver. Capaz que me dan ganas de meterme a la cancha, pero uno tiene que saber que ya está del otro lado de la línea para que los jugadores puedan jugar tranquilos y hacer lo que mejor saben. Pero bueno, yo se los dije cuando arrancó la pretemporada: este cuerpo técnico es muy exigente, con la intensidad, con el tema del respeto hacia el otro, con laburar cuando e tenga que laburar, concentrados. Eso ya lo saben porque yo lo hacía cuando era jugador, así que eso está más que claro.

- ¿Desde lo futbolístico con qué nos vamos a encontrar?

- El torneo pasado se hizo una campaña histórica porque nos caracterizamos por una manera de jugar, que era dándole mucha importancia a la pelota, a los movimientos de rotación que teníamos en la cancha. Y esa es la idea, no se cambia mucho. Llegaron chicos nuevos pero la idea va a ser la misma. Ser protagonistas, ser un equipo intenso, que cuide la pelota, que tenga rotación pero que a la hora de perderla, que reaccione rápido para recuperarla, y si se puede lo más lejos del arco nuestro posible, presionar. Pero sabemos que también tenemos que tener mucho orden, así que estamos laburando de todo un poco, pero queremos ser protagonistas y darle mucha importancia a la pelota para poder hacer nuestro juego. El esquema me lo van a definir los jugadores, el momento de cada uno, si te digo que me caso con un esquema te miento.

- Conocés el campeonato, te tocó sufrirlo como jugador el año pasado, ¿cómo evaluás este torneo, el arranque, la primeras fechas?

- Sí, creo que más que el arranque, la zona que nos tocó es muy competitiva, no sólo para nosotros sino para los demás equipos, todos estamos en la misma. Sabemos que tenemos que competir al máximo. En el arranque nos tocan rivales de jerarquía, pero si no nos tocaban ahora en el inicio nos iban a tocar más adelante y termina siendo lo mismo. Lo tomo como positivo porque a los equipos han llegado muchos refuerzos y a veces aceitar a un plantel te lleva un tiempo. Lo tomamos de la mejor manera, va a ser complicado, pero ahí está la mano nuestra como cuerpo técnico para poder implementar las mejores ideas, y de parte de los jugadores ponerle ese grado de personalidad para jugar estos partidos que son muy lindos.

- A la gente de Maipú le vas a tener que pedir paciencia, tenés la vara muy alta. A favor tenés que fuiste parte del plantel del año pasado…

- Sí, uno tiene eso a favor y la gente sabe que uno siempre trata de dar lo mejor. Pero prefiero arrancar así, en un plantel que haya peleado el campeonato y no en uno que haya peleado los últimos puestos. Ahí ya la exigencia y la presión son mayores. Por ejemplo, los chicos jóvenes que han llegado, es preferible que lleguen a este plantel, que dejó la vara alta, para que puedan esforzarse y seguir compitiendo. Imaginate llegar a un plantel que fue un desastre y que ellos lleguen a agarrar esa pelota caliente. La gente ya me conoce y sabe que vamos a tratar de tener un plantel muy competitivo. Pero sí, la gente va a tener que tener paciencia porque es un equipo prácticamente nuevo, pero que se queden tranquilos que vamos a dejar todo. No es excusa, pero el tiempo de adaptación es importante. El Cruzado debuta este sábado ante Chacarita. Foto: Prensa Deportivo Maipú.

- ¿Qué cambios concretos tuviste al convertirte en DT, sobre todo con los que fueron tus compañeros?

- Primero que no me digan más “Viejo” o “Viejito”, ja. Ahora soy Rubens o Sambu, es el primer cambio, sobre todo para los que ya estaban. Más que nada por un tema de respeto porque me toca ahora estar del otro lado y es el que tiene que tomar decisiones enfocadas en que el equipo vaya lo mejor posible. Después, seguimos con el tema del respeto mutuo que tiene que haber entre jugadores y entrenador. Uno puede pegar algún grito, siempre para tratar de mejorar y ellos no lo tienen que tomar mal. De este lado, como dije, soy el que toma las decisiones, y ellos no lo tienen que tomar personal y deben seguir esforzándose. No hay mucho misterio.

- Tu Rubens Sambueza de 2023 va a ser Fausto Montero imaginamos...

- Esperemos que sí. Hablé con él, lo puede hacer, lo puede hacer Nico del Priore que el año pasado no tuvo muchos minutos pero creo que es un jugador que tiene la capacidad como para hacerlo, como para tomar ese rol de protagonista dentro del plantel. Creo que siempre tenés que tener dentro del plantel uno o dos jugadores que tengan la personalidad necesaria para acomodar las cosas dentro de la cancha, tomar decisiones, y creo que ellos son a los que le tengo mucha fe, y a Ostachuk también, que viene de Primera División y tiene que demostrar esa experiencia.

- ¿Imaginabas que el retiro y comenzar tu carrera como DT se iba a dar tan rápido?

- No, sinceramente no lo imaginaba. Porque después de haber hecho una campaña histórica, de haber jugado una final, en lo personal tenía ganas de seguir, tuve ofertas del fútbol mexicano como para volver, pero hablando con la familia y analizando en el tiempo que tuve de vacaciones, decidí quedarme cerca, no volver a tener tanta distancia, y poder seguir acá en el club que tan bien me trató. Internamente, más allá del curso, pensaba que me tenía que preparar un poco más, pero creo que la preparación me la va a dar el día a día, los partidos. Uno puede llegar a prepararse mirando entrenamientos de entrenadores de afuera, en Europa, pero la experiencia te la va dando el día a día, los entrenamientos, los partidos. Y terminé tomando la decisión de quedarme en el club porque me siento muy cómodo, porque creo que es un poco el agradecimiento por el año tan lindo que tuvimos.

- ¿En que entrenador te reflejas, quién puede ser un espejo para vos?

- Hay varios que para mí fueron muy importantes, como Leo Astrada que fue el que me dio continuidad en Primera División, aunque debuté con Manuel Pellegrini. En México el Piojo Herrera, Lavolpe, Marcelo Gallardo que lo tuve como compañero y que tuve una charla hace poco, yo todavía jugando pero sabiendo que podía llegar este momento. Hay varios que me dejaron muchas cosas, importantes, lindas, y todos coinciden en ser lo más frontal posible, lo más sincero posible con los jugadores. Sabemos que hay negros y blancos, no hay grises, y eso el jugador lo sabe. Y que los jugadores te vean convencido de la idea de juego que tenés. El convencimiento que tiene que tener uno como técnico para trasladarlo al jugador, es lo más importante.

- ¿El objetivo del año cuál será, teniendo en cuenta que la vara está alta como decíamos recién?

- Creo que todos los entrenadores y todos los equipos soñamos poder llegar a una final y ascender. Es complicado, siempre, pero creo que tenemos que ir por parte. La primera es consolidar un once competitivo y que a los chicos que no les toca arrancar puedan seguir laburando de la misma manera para que esa competencia interna lleve a todos a su máximo nivel. Después vamos a ir partido a partido, y a medida de que nos vayamos conociendo, vamos a ir compitiendo y después, el objetivo va a ser entrar al reducido, pero olvidate que vamos a dar pelea. Pero no puedo prometer una final o un campeonato porque sería una mentira muy grande.