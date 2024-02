Rompió el silencio: qué dijo Luciano Rodríguez, la joya del fútbol uruguayo, sobre su no llegada a River

Una de las obsesiones de River en el mercado de pases fue Luciano Rodríguez, el delantero que viene de disputar el Preolímpico con la Selección uruguaya Sub-23 que fue conducida por Marcelo Bielsa. En este contexto, luego de conocerse que el Millonario realizó elevadas ofertas para hacerse con sus servicios, el futbolista rompió el silencio sobre su trunca llegada a Núñez.

“Siempre traté de mantener la cabeza enfocada acá, se encargaba mi representante y yo estaba tranquilo acá, yo estaba pensando en el Preolímpico”, comenzó contando Rodríguez. Luego, explicó: “La verdad que las ofertas que llegaron fueron muy buenas, de muy buenos clubes, era difícil de rechazarlas”.

Por su parte, dejó a entrever que Liverpool de Uruguay, equipo dueño de su pase, fue quien estuvo al cargo de las negociaciones en todo momento y aclaró: “Yo de mi parte no rechacé las ofertas, eso capaz tuvo que ver con la institución”.

El delantero uruguayo seguiría en Liverpool de Uruguay por seis meses más. (Foto: archivo)

Por último, expresó: “Obviamente que dar el salto sería algo importante, pero si me quedo seis meses más en el club que me abrió las puertas y me brindó mucho conocimiento, muchas experiencias, obviamente sería un gusto disfrutar seis meses más con Liverpool”.

Luego de que no se haya podido cerrar la incorporación del delantero uruguayo, River decidió retirarse del mercado pases. El Millonario sumó en las últimas horas a Agustín Sant´Anna y Rodrigo Villagra, quienes le darán más variantes a Martín Demichelis.