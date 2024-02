La tremenda sentencia de Juanfer Quintero sobre Gallardo: "Marcelo ni siquiera es mi amigo, es..."

Juan Fernando Quintero es un hombre de clásicos. Este sábado fue parte esencial de la victoria de Racing sobre Independiente como supo serlo en Madrid, cuando River le ganó a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018, con Marcelo Gallardo como entrenador.

Justamente al actual DT del Al Ittihad se refirió el enganche este viernes, al hablar de la relación que supo forjar con él en su estadía en el Millonario, la que compartieron desde enero del 2018 y aún mantienen. De hecho, desde antes el DT ya se había manifestado maravillado por su talento, cuando era jugador del DIM.

Quintero y Gallardo compartieron estadía en River. (Foto: NA)

"Gallardo no tiene comparación. Es una persona que marcó mi vida, mi fútbol. No tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. Es mi amigo, eso no cabe dudas. Ni siquiera es mi amigo, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo", señaló.

Sobre esta particular forma de llamarlo, Quintero se explayó sobre el vínculo entre su familia y Gallardo. En esta ocasión, contó una anécdota de cuando viajó a Colombia a ver a Nahuel Gallardo (jugaba en Once Caldas) y ahí se encontró con la familia del jugador de Racing.

"Cuando fue a Colombia se levantaba todas las mañanas con mi hija, iban a ver a los animales y les daban comida. Entonces mi hija se iba con él. Y mi hija es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo. Así que si, es un familiar realmente", confesó.

El vínculo entre ambos quedó expuesto cuando en el último partido como entrenador de River, Quintero le leyó una carta de despedida desatando la emoción tanto del DT como del hincha millonario. Por el momento, el volante espera volver a verlo.