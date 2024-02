La picante frase del jugador de LA Galaxy que se peleó con Messi: “Se quería meter en mi…”

Durante el partido entre el Inter Miami y Los Angeles Galaxy de la MLS, Lionel Messi y el volante defensivo Edwin Cerrillo, de nacionalidad mexicana y estadounidense, protagonizaron un altercado. El joven de 23 años explicó más tarde lo que desencadenó este incidente.

La disputa entre ambos surgió a raíz de una falta cometida por Messi sobre Paintsil. Incluso, el argentino lo empujó mientras el balón estaba en otra parte del campo. El juego se detuvo nuevamente y Cerrillo decidió confrontarlo. Se tuvieron que meter Luis Suárez y Martín Cáceres (otro charrúa), y Leo le dijo algo tapándonse la boca, para evitar la lectura de labios.

Posteriormente, Messi se dirigió a Cerrillo mientras se tapaba la boca, en un gesto típico para evitar que se leyeran sus labios. "Primero me quedé sorprendido de que me estaba hablando, así que lo primero que me dijo ni lo entendí, ni se me grabó. Lo estaba diciendo en serio y en ese momento sabía que necesitaba tener la calma yo porque era temprano en el partido", reveló.

Luego, en la misma línea, agregó: "Él sabe lo que hace y a lo mejor se quería meter en mi cabeza. Y como con cualquiera, no me iba a quedar callado. Y cuando vinieron Suárez y Busquets a defenderlo... Bueno, es bonito, pero es parte del fútbol y en ese momento era cuando tenía que tener la calma".

"Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado yo, es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y eso me lo quedo yo", cerró. El cruce no pasó desapercibido, tanto así que se terminó llevando muchos de los flashes de la noche en un partido más bien discreto de ambos equipos. Pero aún así, el volante de los Galaxy no quiso revelar lo que le dijo el rosarino.