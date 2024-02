Por qué Solari festejó el gol de River haciendo el Topo Gigio a lo Riquelme

Cuando Pablo Solari abrió el marcador del Superclásico para River, sorprendió a muchos al realizar el gesto del Topo Gigio en su celebración ya que es una marca registrada del presidente y máximo ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, quien incluso estaba presente en uno de los palcos.

El festejo "QUE SE YO", marca registrada del Pibe Solari en el Superclásico... uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23.



uD83DuDCFA #ESPNFútbol1 | @ESPNArgentina pic.twitter.com/f5qrku0UrM — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2024

Lo curioso es que esta no es la primera vez que el delantero realiza esta peculiar celebración. El delantero adoptó esta celebración desde su época en el Colo Colo de Chile, pero una razón familiar. Es que, cuando era niño, su hermano Santiago (jugador de Racing) se burlaba de él por el tamaño de sus orejas y eso motivó a que lo hiciera cada vez que marca un tanto.

Aún así, para muchos resultó todo un desafío que lo hiciera así frente a Boca teniendo en cuenta que en uno de los palcos del Monumental estaba el propio Riquelme. Sin embargo, luego del partido, dijo no saber que hizo: "Que se yo qué hice, no te puedo dar una explicación. Cuando hago goles me pasan muchas cosas por la cabeza y hago lo primero que me sale".

Más allá de esto, Solari tiene varios festejos que son un clásico cada vez que anota porque ante el Xeneize también hizo el gesto de la venia militar que es una forma de homenajear a su abuelo materno, Feliciano, a quien disfrutó poco tiempo y que había desempeñado una carrera en la milicia.