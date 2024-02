La picante respuesta de Flavio Azzaro a la chicana de Juanfer Quintero en Twitter: "Te voy a decir una cosa..."

Ni bien terminó el clásico de Avellaneda, en el cual Racing venció a Independiente por la mínima diferencia en condición de visitante, se vivió una particular situación. Juan Fernando Quintero, uno de los emblemas de la Academia, retuitió un posteo en el cual Flavio Azzaro dejaba clara su idea de que el mediocampista comenzara el partido desde el banco.

Pese a este deseo, el colombiano fue titular y uno de los más destacados de su equipo. Ante esta situación, el siempre polémico periodista decidió responder a la postura del futbolista mediante un video en sus redes sociales. "Le vengo a contestar a Juanfer Quintero, pero antes que nada aclaro que no tengo nada contra él. Solamente miro a Racing y opino en base a lo que creo que es mejor para Racing y nada más. Creeme que nada más", comenzó.

Mirá el video

"¿Por qué decido contestarle al colombiano? Porque apenas terminó el partido, el tipo estaba en el vestuario y se dedicó a compartir algo que yo puse. Evidentemente para Juanfer Quintero algo signifiqué. Por eso le contesto, si no ya está. No pasa nada. Lo analizaría futbolísticamente y punto".

"Te voy a decir una cosa Quintero, a mi los jugadores de fútbol me chupan un huevo. No amo a los jugadores de fútbol, si tengo más afinidad con un pibe como Zuculini que salió de Racing o Arias que salió campeón... A mí los jugadores no me interesan, a mí lo que me importa es Racing y vos a Racing no le diste nada todavía Juanfer".

"Sé que venís con el chip de que en River saliste campeón y sos ídolo. Sos ídolo en River, en Racing hasta ahora no sos nada. Ojalá salgas campeón, le hagas goles a Independiente, Boca y River.. Ahí serías considerado un jugador por el cual haya que tener más predilección o paciencia. Yo no tengo porqué tener paciencia con vos. Si no que además, tengo que ser muy exigente porque sos el que más plata gana, por ejemplo".