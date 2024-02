Surgió de Boca, fue vendido a Europa en medio de una polémica y la rompe en Italia: golazo de chilena

En el duelo por la Serie A entre Genoa y el Udinese, un ex Boca que se fue del club con polémica convirtió un tremendo golazo de chilena y la rompe toda en Italia.

Mateo Retegui, el delantero que ya supo vestir la camiseta de la selección italiana, quedó de espaldas al arco y a los 35 minutos de partido, se inventó una pirueta y rompió el cero.

Mirá el video

El ex Tigre viene demostrando su calidad en Europa. Alcanzó su octavo gol en la temporada y ya suma seis gritos en la Serie A y otros dos en la Coppa Italia.

La salida del futbolista del Genoa de Boca fue controversial debido a que la institución de La Ribera dijo que no repescó a Retegui porque él no quería jugar en el club. Su padre, el Chapa, hace unos días salió a desmentir esta versión.

"No es verdad que Mateo no quiso jugar en Boca. No fue a Boca porque no lo repescaron; Riquelme dijo que estaba agradecido con Tigre. Después lo llamó Ibarra, pero ya tenía el contrato con Tigre", contó el Chapa Retegui.