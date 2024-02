Las 5 frases más calientes en la previa del Superclásico

River recibirá este domingo a un necesitado Boca con la premisa de lograr un triunfo que le permita ratificar su condición de candidato y líder de la Zona A. El Superclásico se jugará en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, en el estadio Monumental desde las 17.

La previa al encuentro, como suele suceder, contó con varias declaraciones picantes. Nadie se quiso quedar afuera del análisis del gran partido y de hecho los mismos protagonistas de cada equipo dejaron su cita. A continuación, recopilamos algunas de ellas.

Probablemente el más polémico en la previa, como suele ser, fue el exjugador de River Nelson Cuevas, quien consultado sobre si temía a la titularidad de Cavani, aseguró: "Cavani no le hace goles ni al arcoíris". Luego, agregó: "Los que jugamos en River conocemos nuestra cancha y nuestra gente. Tenemos la mejor hinchada y ese Monumental está por explotar cada vez más. Olvidate, gana River".

Pipino Cuevas y su frase polémica contra Cavani.

Por el lado de Boca, sorprendió la declaración de Jorge "Chino" Benítez, campeón del mundo como jugador del xeneize en la década del 70, quien dejó una llamativa sentencia: "Un empate no está mal, no perdimos. Y si perdemos 1 a 0 nos vamos enojados, pero tampoco una locura".

También en la previa, uno de los protagonistas como Nicolás Figal fue consultado sobre esa frase de Benítez, y su opinión fue la opuesta. "No escuché nada de lo que decís vos. Si lo hubiese escuchado, no coincidiría porque no conoce el pensamiento de todos nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Nosotros no vamos a especular a ninguna cancha. Yo a la cancha de River quiero ir a imponerme y ganar".

Mirá el video

En la misma conferencia de prensa, Franco Armani se refirió a la posibilidad de que estemos ante su último Superclásico, lo que a priori descartó: "Quiero disfrutarlo al máximo. No pensar más allá en lo que puede llegar a venir. Estoy feliz donde estoy, lo disfruto en el día a día y la gente me demuestra el cariño en cada partido, en la calle... El hincha de River me transmite un cariño constante. Ojalá Dios quiera poder continuar. Quién no quiere continuar en River. Si me preguntás hoy, me gustaría continuar, seguir disfrutando. Todavía me siento bien como para seguir demostrando en la cancha, me siento bien física y mentalmente para dar lo mejor".

Pero regresando a las polémicas, uno que sí dejó un título fue el Beto Márcico, quien en el análisis del partido dejó una fuerte reflexión contra el DT xeneize, Diego Martínez. “Boca no está jugando bien, no le encuentra la vuelta. El técnico lleva 21 jugadores utilizados. Cuando vos vas a agarrar Boca, sabés el equipo que podés armar. Tenemos tres laterales izquierdos y hay uno, Fabra, que para mí es titular indiscutido. Si juega como tiene que jugar, lo gana”, sentenció.

Lo cierto es que ya no hay tiempo para las palabras. Solo queda la acción y la habrá desde las 17, cuando en el Monumental el árbitro Yael Falcón Pérez pite el inicio y la pelota empiece a girar.