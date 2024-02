El picante análisis de Pablo Solari sobre el rendimiento de Boca ante River: "Fue un partido en el que ellos..."

Apenas finalizó el partido en el que River y Boca igualarón por 1 a 1, el autor del gol del Millonario, Pablo Solari, enfrentó las cámaras de televisión de la transmisión oficial y dejó su evaluación de lo que fue el partido, con una picante chicana contra el planteo de su clásico rival.

"Todavía no pude hablar con el grupo. Nos vamos con sabor a poco. Fue un partido en el que ellos no nos patearon al arco. Nos vamos fastidioso, nos podíamos haber llevado la victoria que era lo que queríamos para nuestra gente", analizó.

Luego, Solari agregó: "Obviamente que el gol de ellos cambió el trámite del partido, no lo esperábamos porque ellos no estaban lastimando. Fue un partido trabado porque, también, los clásicos se dan así. Pero creo que propusimos más nosotros y merecimos más".

Por último, el futbolista de 22 años se refirió a su gol, en la segunda parte del partido, que le dio la ventaja al equipo de Demichelis. "Tenía la sensación de que estaba en offside pero igual quise definir al primer palo. Por ahí le pegue medio de tres dedos, a las piernas de Romero y me quedó de nuevo y pateé desde donde salga".

Sobre el final, contó por qué salió reemplazado: "El gemelo me lo acalambre. Fue un golpe que después se me puso duro. Creo que fue porque me acalambré, (Martín Demichelis) dispuso que saliera, que era lo mejor para el equipo".