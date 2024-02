La honestidad brutal de Tevez tras la derrota de Independiente ante Racing: “No soy ningún…”

Independiente perdió el clásico ante Racing como local y este resultado suele dejar heridas. Por ejemplo, las sufre el entrenador Carlos Tevez, que recibió algunas críticas en redes sociales por su planteo.

Lejos de evadirlas y haciéndose eco con autocrítica, el Apache brindó una conferencia de prensa en la que se mostró responsable de la derrota. “Me deja muchas enseñanzas este partido. No soy ningún fenómeno como técnico, llevo ocho meses dirigiendo. Siempre cada partido me enseña algo. Obvio que es un clásico y no nos gusta perder, menos como local”, analizó.

El Rojo lamenta el triunfo de Racing. (Foto: Télam)

Luego, agregó: "Siempre me maneje igual, tanto en las victorias como en las derrotas. Hay que seguir trabajando y tener siempre los pies sobre la tierra”.

Sobre el análisis concreto del partido, Tevez explicó qué no le gustó de Independiente: "No nos encontramos en partido, no nos encontrábamos cómodos. Estábamos explotando mucho jugar con Gabriel (Ávalos) al pelotazo. Creo que en ningún momento se sintió ese Independiente que venía siendo durante todos los otros partidos".

Finalmente, descartó cualquier tipo de incidencia del arbitraje. “No voy a hablar del árbitro. Perdimos, hay que hacerse cargo. Lo más importante es saber que no jugamos bien, y de eso sí me hago cargo”, cerró.