La confesión de Maravilla Martínez sobre su gol a Independiente: “Arias me había mostrado un video y…”

Racing lo logró: sostuvo su buen nivel y lo ratificó como visitante de Independiente en el marco de una nueva edición del clásico de Avellaneda. El triunfo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue por 1 a 0 con gol, nuevamente, de Adrían "Maravilla" Martínez.

Apenas terminó el encuentro, al delantero le preguntaron por sus primeras sensaciones. "Contento. Es todo muy reciente, recién termina. Contento con el grupo que ha dejado todo. Hemos salido el primer tiempo a atacar a querer llevarnos los tres puntos", contó.

El delantero demuestra un gran presente, ya que lleva anotados seis goles en siete partidos. "Estoy contento por mi arranque. El profe me dio mucha confianza. También acá estamos generando muchas situaciones de gol y eso también te ayuda cuando tenés una posibilidad a tratar de meterla", señaló.

Mirá el video

Luego, se refirió al gol de la victoria, el cual había sido anulado por offside pero luego avalado por el VAR. Definió eludiendo a Ray tras recibir un gran pase de Zuculini. En esta oportunidad, dejó una confesión: "Justo Arias me había mostrado un video ayer y me decía que siempre la pierna izquierda es la que no sacaba y dije: 'Le voy a enganchar para la izquierda'. Cuando llegué dude si patear de una o enganchar. Decidí al último enganchar para adentro. Decí que no se me fue porque me iba a matar"

Sobre el valor de la victoria, sentenció: "Muy importante. Es un clásico. Ayer nuestra gente nos fue a hacer un banderazo. Nos hicieron sentir un cariño muy lindo. Se lo dedicamos a ellos".