Piqué eligió un favorito para el Superclásico entre Boca y River y contó el motivo: "Siempre me decanté más por..."

Se acerca la fecha de los clásicos y en específico del más importante del fútbol argentino sino Sudamericano: el River-Boca. El evento genera una atracción que trasciende las fronteras de Argentina y llega, por ejemplo a España, donde se encuentra Gerard Piqué, histórico defensor de Barcelona que no quiso quedarse fuera.

Consultado en entrevista con ESPN Argentina por cuál de los equipos hincharía, el exdefensor evitó entrar en polémicas: "Siempre es la gran duda de mojarte con alguno de los dos porque sé que es como en España el Barcelona-Real Madrid y hay mucha rivalidad.

Mirá el video

Sin embargo, eligió un preferido: "Yo siempre me decanté más por River y lo dije siempre, porque en su momento estuve con Masche (Javier Mascherano) por muchos años y me inculcó la historia y los colores de River. Además, conozco al presidente (Jorge Brito) y me llevo muy bien con él. Por eso te diría por River, pero no tengo el detalle ni la historia como para decantarme por uno o por otro".

En otro pasaje de la entrevista, Piqué se refirió al delantero de Boca, Edinson Cavani, que puede ser titular ante el Millonario y buscará romper con la sequía. "Es un jugadorazo que donde ha ido ha metido goles. El tema va de la expectativa. Cuando llega un jugador a cualquier club del mundo hay una expectativa y el rendimiento te esperas que sea siempre al nivel de esa expectativa", señaló.

En ese sentido, agregó: "Cavani es el jugador que es, y no sé la expectativa cuando llegó cuál era, pero estoy convencido que puede tener un rendimiento bueno. De ahí si se espera que su rendimiento sea mejor o que debe meter más goles, allá cada uno. Pero Cavani demostró sobradamente en toda su trayectoria que ha metido goles donde ha ido y que estando en campo se puede enchufar y te puede meter un gol".