La tajante respuesta de Figal sobre si a Boca le sirve el empate ante River en el Monumental

El domingo, desde las 17, el Monumental recibirá una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En la previa del River-Boca, que se desarrollará en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga, tuvo lugar una conferencia de prensa en la que dijeron presentes una figura de cada plantel.

Franco Armani fue el representante del Millonario, equipo que oficiará de local durante el fin de semana. Por su parte, Nicolás Figal fue el encargado de enfrentar los micrófonos por parte del Xeneize. El evento se desarrolló en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza.

Mirá el video

Cuando la conferencia estaba cerca de llevar a su final, al defensor le preguntaron por los dichos de Jorge Benítez, histórico jugador y entrenador de Boca. El Chino, días atrás, aseguró que: "Un empate no está mal, no perdimos. Y si perdemos 1 a 0 nos vamos enojados, pero tampoco una locura...”.

Ante esta pregunta de un periodista partidario de River, Figal respondió: "No escuché nada de lo que decís vos. Si lo hubiese escuchado, no coincidiría porque no conoce el pensamiento de todos nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Nosotros no vamos a especular a ninguna cancha. Yo a la cancha de River quiero ir a imponerme y ganar".

"Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival. Todo jugador quiere jugar el Superclásico, se vive una semana especial. Vamos a intentar imponernos en cancha de River para ganar y que el hincha se sienta representado. Ojalá que el partido salga a nuestro favor, iremos a buscar el triunfo", sentenció el capitán de Boca.