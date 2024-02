La sorpresiva confesión de Dibu Martínez: "Hay jugadores de la Selección argentina que hablan con brujas"

Sabemos que la Selección argentina se aferra a sus cábalas. Que más allá del intenso trabajo y planificación de cada partido, sin contar el talento individual y colectivo, aún así disponen de sus "costumbres" y las sostienen más allá de las derrotas. Sin embargo, algunas van mucho más allá.

Recientemente se filtró un nuevo video de la Serie de Apple TV sobre Lionel Messi, en la que los jugadores fueron contando cuáles son las cábalas que tenían durante el Mundial.

"Yo uso siempre los mismos botines y las mismas plantillas. No me las pueden cambiar. No me las pueden sacar ni para entrenar ni para nada. Poner un rosario en la remera mientras me estoy cambiando también es una de mis cábalas", reveló Enzo Fernández, por ejemplo.

Mirá el video

El capitán es el único que no se animó a contarla. "No. Pensaba en estar bien yo. En pensar en positivo, en que va a salir un gran partido. Pero sí, hay de todo. En el mundo del fútbol hay de todo", expresó.

La frase de Messi parece haber adelantado lo que iba a expresar luego el arquero Emiliano "Dibu" Martínez , que sin dar nombres dejó una fuerte "acusación": "Rezamos. Usamos los mismos botines y guantes. Messi, Paredes y Scaloni hacen lo mismo. Usan las mismas camisetas. Hay jugadores que hablan con brujas".

Si bien no dio nombres Martínez, los apuntados son varios. Por ejemplo, De Paul confesó que junto a Messi y Papu Gómez se reunían en el pasto para tomar "buena energía" mientras había ronda de mates, en una especie de ritual íntimo entre los tres. También el grupo compuesto por Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nahuel Molina era muy adepto a las cuestiones inmateriales. Se los supo llamar "La banda del palo santo", por la excesiva utilización de esa herramienta para ahumar la concentración y liberarla de malas energías.