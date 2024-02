La tremenda sentencia de Gaby Milito sobre el Independiente de Tevez: “Lo está haciendo muy…”

En la previa del clásico ante Racing, Gabriel Milito, exfutbolista y exentrenador de Independiente, palpitó el partido del sábado y opinó sobre el trabajo de Carlos Tevez.

Sobre el presente del equipo con el Apache como DT, el Mariscal afirmó: "Lo está haciendo muy bien. Bien en la toma de decisiones. Me gusta cómo juega el equipo. Me gusta con línea de 5 y de 4. Cuando juega con un punta o con dos. El primer tiempo con Central fue extraordinario. Ese es el nivel que Carlos debe querer tener con regularidad. Me gusta mirar a Independiente. Cuando hay que atacar lo hace bien. Cuando hay que replegarse y salir de contra también. Va por el buen camino".

Además, profundizó: "Independiente juega como jugaba Carlos. Juega con el corazon en la mano. Este Independiente actual cuando te puede atacar, te ataca. Y si te puede atacar todo el partido, lo hace. Y al hincha le gusta que jueguen con pasión como el primer tiempo con Central. Ganaron los duelos de esa manera".

Por otra parte, hablando con el corazón sobre Gabriel Ávalos, a quien dirigió en Argentinos, agregó: “Ojalá se le abra el arco el sábado. Soy hincha de Independiente y quiero ganar y ojalá sea con gol de Gabi".

El clásico de Avellaneda entre el Rojo y Racing se jugará este sábado 24 de febrero desde las 17 horas en el Libertadores de América. Será el segundo con Tevez como entrenador. El primero lo ganó 2-0 en cancha de Racing, derrota de la Academia que marcó la salida de Fernando Gago de la institución.