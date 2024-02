El sorpresivo palazo de Juanfer Quintero a Riquelme: “Uno no espera que jugadores así te discriminen”

En la semana previa al Superclásico, Juanfer Quintero, actual volante de Racing identificado con River, habló sobre Juan Román Riquelme: luego de algunos halagos, le tiró un palito por viejos comentarios del presidente de Boca luego de la final de Madrid.

Luego de su esguince externo en la rodilla izquierda y ante la duda de su presencia el sábado contra Independiente en el Libertadores de América, el colombiano brindó una entrevista con el youtuber Ezzequiel.

Juanfer en entrevista con Ezzequiel.

Al ser consultado sobre a quién elige entre Pablo Aimar y Riquelme, el autor del segundo gol de la final de Madrid se inclinó por el nacido en Don Torcuato para sorpresa de muchos en Núñez, teniendo en cuenta que el Payasito surgió del River: “Soy más de Riquelme, pero son dos fenómenos”.

Aunque los halagos se disolvieron rápidamente luego de una dura declaración de Juanfer: “Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene”.

“En un momento me sentí mal, habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida... después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron", agregó Quintero.

De todos modos, trató de restarle importancia a aquella declaración y cerró el tema con unas cálidas palabras hacia su referente en el puesto: “Es un jugador que admiro. No me interesa que sea de Boca, simplemente es un jugador que admiro desde niño”.

"Hay cosas que van más allá... un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más", había dicho Román meses después de la final de Madrid. ¿Se encontrarán algún día los dos para aclarar la situación?