El palazo del presidente de Chacarita a Gorosito y la fuerte respuesta del DT de Tigre: "Es un pavo, porque..."

Tigre y Chacarita debían animar uno de los partidos atractivos de los 32avos de la Copa Argentina, pero en torno al minuto siete de la segunda etapa la violencia volvió a empañar el espectáculo, dispuesto en cancha de Arsenal de Sarandí. El futbolista del Chaca , Fernando Brandán, fue agredido por un botellazo arrojado desde la tribuna del Matador.

Unos 20 minutos después de la agresión, el árbitro Ariel Penel recibió el parte de la médica de Chacarita, en el que se constataron las lesiones. Luego, desde la dirigencia del club de Primera Nacional se rehusaron a seguir jugando y el juez terminó suspendiéndolo. A partir de ahí, una ola de declaraciones cruzadas le añadieron más calor a la tarde bonaerense.

Mirá el video

El primero en salir a hablar fue el presidente de Chacarita, Néstor Di Pierro, quien aseguró que hubo una reunión entre la organización del evento y ambas dirigencias para disponer cada una de las ubicaciones, la de los bancos de suplente asignado a cada club y la de la tribuna de Tigre, la única hinchada que podría presenciar el partido.

El incidente se produjo contra la platea de Tigre, donde estaba el banco de Chacarita, que se ubicó allí, según el presidente Di Pierro, por pedido expreso del entrenador Pipo Gorosito.

"Lo planteamos nosotros al cambio de bancos, pero hubo un capricho del técnico de Tigre. El señor Gorosito no quiso cambiar de banco y pasó lo que pasó. Después el técnico, cuando le dije que pasó eso porque no quería cambiar los bancos, me dijo que me iba a cag* a trompadas. Se ve que está nervioso", acusó Di Pierro.

Mirá el video

Sin embargo, el DT no se iba a quedar callado y tras hablar ante los medios y asegurar que fue el propio jugador el que cabeceó la botella que se arrojó desde la platea, se refirió a los dichos del presidente.

"El presidente es un pavo, porque es mentira. Yo no tenía ni idea de dónde nos cambiábamos ni cuál es el banco que nos tocaba. Hay una parte que organiza, yo no puedo decir no a una decisión. Habían periodistas que decían lo mismo. Que no hablen pavadas. Que hablen de fútbol, de que el equipo no jugó bien. Lo que sea. Pero no estas pavadas", aseguró.