“Me hubiese encantado ir a River, pero tenía que pensar en mi familia”

Una de las novelas del mercado de pases tuvo como protagonista a Luciano Rodríguez, un joven delantero de 20 años del Liverpool de Uruguay que estuvo en los planes de River. Tanto el club de Núñez como el Feyenoord mostraron interés en ficharlo, pero al final ninguno logró concretar la transferencia y todo quedó en nada.

Ante esto, luego de semanas, el futbolista campeón del Mundo con la Selección Sub 20 de su país brindó una entrevista en la que contó detalles de lo sucedido y donde reveló que su transferencia a Feyenoord, la cual estaba casi cerrada, no se hizo porque Liverpool acordó, cuando lo trajo de Progreso, quedarse con el 20% del pase que suele corresponder para el futbolista.

Luciano Rodríguez habló de su frustrado pase a River.

"Es una política del club que está hace años y la respeto. En este caso yo no me formé en el club, pero me advirtieron que esas eran las condiciones", manifestó en Sport 890 de Uruguay, y agregó: "Yo necesito irme al exterior con una base porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Obviamente que eso era de palabra porque no se estampó en el contrato y vale oro para mi".

"Con las ofertas que lleguen de otros clubes, veremos si pueden pagar esa prima para que yo me vaya tranquilo", continuó y se refirió al interés de River: "Lo de River era similar. Me hubiese encantado ir, pero tenía que pensar en mi familia. La oferta era buena, pero iba a cobrar el sueldo nomás. No era malo, pero la base era importante para que mi familia y yo estemos tranquilos".

"River me gustaba mucho, pero yo estaba en Venezuela y no daban los tiempos para hacer un acuerdo serio. Estaba en el Preolímpico y cuando volví a Uruguay ya habían cerrado todos los periodos", sentenció Luciano Rodríguez.