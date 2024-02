La picante respuesta del presidente de Huracán a una chicana del de San Lorenzo: “Si hablamos de clásico barrial, lo veo más…”

"Es un clásico muy importante, barrial. Para mí Boca es más importante como clásico, pero bueno, hay que darle la importancia del caso", fueron las palabras con las que Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, comenzó a ponerle picante a la previa del clásico ante Huracán.

En este contexto, atento a la situación, David Garzón recogió el guante. El mandamás del Globo no tuvo pelos en la lengua a la hora de contraatacar los dichos de su colega. En su diálogo ante los micrófonos de ESPN, mismo canal por el que habló su par del Cuervo, no dudó en responder.

El sábado, en el Tomás Adolfo Ducó, se jugará una nueva edición del clásico.

Para comenzar, el presidente de Huracán lanzó un contundente mensaje: "No lo he escuchado. Con todo este lío que tuve hasta recién, no lo he escuchado. Me sorprendió un poco, pero bueno, son opiniones. Si hablamos de clásico barrial, yo lo veo más clásico de Riestra que de Boca".

"El clásico nuestro es San Lorenzo. Eso está fuera de discusión. Está claro. Me parece que es más una chicana que otra cosa. Los clásicos todo el mundo los conoce, son históricos: River-Boca, Independiente-Racing, San Lorenzo - Huracán, Newell's-Central, Gimnasia-Estudiantes", añadió Garzón.

El próximo sábado, 24 de febrero, el Quemero y el Ciclón se verán las caras en el Tomás Adolfo Ducó por la séptima fecha de la Copa de la Liga. El encuentro comenzará a las 19,30 y podrá observarse en directo por la señal de ESPN Premium.