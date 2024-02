La inesperada aclaración de Demichelis sobre su matrimonio con Evangelina Anderson, tras el 1-1 con Banfield

Tras el empate entre River y Banfield, Martín Demichelis brindó una conferencia en la que abordó una variedad de temas. Además de discutir qué aspectos faltaron para obtener la victoria y la inminente llegada del superclásico, el entrenador también reservó un espacio para abordar asuntos extradeportivos.

Demichelis fue irónico sobre los rumores de crisis con su pareja.

Los rumores sobre posibles conflictos con sus jugadores, que surgieron el miércoles con el tema del "hongo", fueron mencionados brevemente y aprovechando la ocasión, el entrenador también hizo una aclaración sobre su vida personal ya que aparecieron rumores al respecto.

"Es divertido, es parte de nuestra cultura. El día que me tenga que pelear con un jugador, antes me levanto y me voy a mi casa. Me puedo equivocar muchísimo como entrenador, pero antes de pelearme con un jugador me voy a mi casa. Todo lo que digan, pierden tiempo. Ah, y sigo viviendo en Libertador", fue el comentario de Micho.

Esto va de la mano con lo declarado por su pareja, Evangelina Anderson, que desmintió una posible crisis. "Cada vez que se juega un Boca-River salen a decir que hay crisis en la pareja. El año pasado lo hicieron y ganó River. La segunda vez, lo mismo. Espero que traiga suerte, ja", expresó en América TV.