El jugador de River que se fue enojado tras empatar con Banfield: “Estoy muy caliente, tenemos que…”

"Estoy muy caliente, de local tenemos que ganar siempre", fue la primera frase que lanzó Pablo Solari, quien ingresó en el segundo tiempo y convirtió el gol de River en el agónico empate conseguido ante Banfield en el Monumental.

Luego, en resumidas cuentas, el jugador de la Selección Argentina Sub 23, expresó estar contento por su acción pero descontento por el resultado. "Creo que no estuvimos finos en los últimos metros y eso nos costó. Antes que irnos con una derrota nos vamos con un incentivo del empate, aunque obviamente no estamos contentos", reflexionó.

Además, agregó: "River te exige ganar y jugar bien, por eso nosotros nos autoexigimos como grupo, porque le tenemos que devolver a la gente todo el cariño que nos dan. Convertir de nuevo me hace bien, creo que por ahí en el Preolímpico me había costado un poco convertir, estaba muy ansioso con el gol. Creo que cuando te serenás llega".

"El Monumental lo extrañaba un montón, jugar acá es hermoso, es especial, por toda la gente, por vestir esta camiseta. Estoy muy contento por estar acá de nuevo", afirmó y sobre el duelo con Boca, dijo: "Es una final que nos tenemos que jugar nosotros con nuestra gente y ojalá poder darles una alegría. Vamos a salir a ganarlo".