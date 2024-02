Tras el escándalo, River recibe a Banfield pensando en el Superclásico

River Plate, uno de los punteros de la zona A de la Copa de la Liga, será local este domingo frente a Banfield en el Más Monumental y, ante su gente, buscará volver a ganar en la fecha previa al Superclásico, después del empate sin goles en Tucumán con dos penales errados y la polémica entre Esequiel Barco y el técnico Martín Demichelis.



River y Banfield, que aún no consiguió victorias en el torneo, jugarán en Núñez desde las 19.15, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión a cargo de TNT Sports, por la sexta fecha.



Demichelis no podrá contar con Miguel Borja por una lesión muscular, pero recuperó en cambio a Pablo Solari y Claudio Echeverri, quienes retornaron del Torneo Preolímpico Sub 23 en el que Argentina superó a Brasil y logró el pase a los Juegos de París 2024.



Solari podría ser titular en la delantera junto a Facundo Colidio, la otra opción en la ofensiva es el joven Agustín Ruberto, y se mantiene la duda sobre Esequiel Barco luego de la desobediencia a Demichelis en los penales ante Atlético Tucumán.



Barco, que no le dio la pelota a Borja para ejecutar los penales como indicó el DT y erró los dos, fue reemplazado desde el inicio del segundo tiempo por el juvenil Franco Mastantuono.



En la defensa se esperan los regresos a la titularidad de los zagueros centrales Paulo Díaz y Leandro González Pírez, ya que la idea del entrenador es llegar con el mejor funcionamiento posible al superclásico del domingo 25.



Uno de los atractivos que tendrá este partido será, sin dudas, la vuelta de Marcelo Barovero al Monumental. El hoy arquero de Banfield recibirá seguramente una ovación por parte de los hinchas "millonarios" ya que se metió en el corazón de los riverplatenses desde aquel penal atajado a Gigliotti en el superclásico en 2014 en lo que fue el inicio de la era tan exitosa de Marcelo Gallardo.



"Trapito" Barovero formó parte de la final de la Sudamericana 2014, en la que él custodió el arco de River mientras que Franco Armani era el arquero de Atlético Nacional de Colombia, y luego del plantel que conquistó la Libertadores 2015, entre otros títulos.



Banfield sumó un refuerzo antes de enfrentar a River: el volante central paraguayo Cristian Núñez, que cubrirá el cupo adicional que se le dio al club por la lesión de Juan Bisanz (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) antes del arranque de la Copa de la Liga.



Los del Sur mantienen otra plaza para reforzar su plantel, ya que también sufrió la baja por lesión del mediocampista cordobés Alejandro Cabrera (ruptura ligamentaria).



En River, Manuel Lanzini y Matias Kranevitter no recibieron el alta médica y se espera que la semana que viene, antes del Superclásico, tengan un par de prácticas de fútbol para poder ser convocados. Los dos jugadores que iban a ser titulares en este torneo sufrieron lesiones musculares en los días previos al inicio de la LPF y con el partido ante Banfield incluido llevan una ausencia de seis fechas y van a llegar al partido de Boca con un mes de inactividad.



A Lanzini, Kranevitter y Santiago Simón, que se recupera de una fractura en la mano, se sumó en el parte médico el colombiano Borja -goleador de River- quien frente a los tucumanos sufrió un pequeño desgarro en el aductor izquierdo y no llegaría al partido contra Boca.



River está puntero de la zona A con 11 puntos igual que Instituto, que juega ante Independiente (10), otro de los que están arriba en la tabla. Banfield, en cambio, viene de igualar sin goles ante Barracas y marcha anteúltimo con sólo un par de puntos y sin triunfos.