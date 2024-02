La respuesta de Demichelis sobre la lesión de Borja: ¿llega al superclásico con Boca?

River sumó un punto que lo deja como escolta de Independiente, quien se hizo fuerte en Córdoba y venció a Instituto por 2-0. Luego del 1-1 ante Banfield en el estadio Monumental, el Millonario llegó a las 12 unidades y quedó una por debajo del equipo de Avellaneda, quien mira a todos desde arriba.

Tras la igualdad, que su equipo consiguió de forma agónica gracias al gol de Pablo Solari a los 90 minutos, Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico del elenco de Núñez, que habló de todo, comenzó a palpitar el superclásico del próximo domingo ante Boca.

Con seis goles, el Colibrí es el máximo artillero del certamen.

En este contexto, Micho fue consultado sobre uno de los temas que más preocupa a los hinchas de cara al partido con el rival de toda la vida: la presencia de Miguel Borja. Ante esta situación, el DT de River contestó: “Somos muy optimistas de cara al próximo partido en todos los sentidos. Tenemos que preparar muy bien la semana con muchas ganas y profesionalismo”.

“Dentro de lo malo tuvimos la grata sorpresa que la lesión no fue tan grave así que Miguel es el primer optimista y nosotros lo estamos acompañando, creemos que puede llegar bien al partido, no me quiero agrandar. Hay que ver como se puede entrenar miércoles, jueves y viernes y ahí se tomará la decisión más certera. Lo bueno es que se va a meter en la pelea”, sentenció Demichelis.