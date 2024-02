Cómo es el nuevo proyecto para ampliar la Bombonera a 90.000 espectadores sin comprar viviendas

Todo indica que luego de varios años, Boca pareciera haber encontrado una posible forma de ampliar la Bombonera sin la necesidad de comprar las dos medias manzanas o de seguir debatiendo con los vecinos del barrio que no quieren vender.

No hay dudas de que una obra de tal calibre es difícil de llevar a cabo, pero al parecer, Juan Román Riquelme y varios proyectores empezarían a ver con buenos ojos iniciar el proceso para agrandar la capacidad de la cancha a 90.000 espectadores.

El plan del arquitecto Rodrigo Vidal para la Bombonera.

"Tuvimos reunión en Boca a fines del año pasado, con una presentación de dos horas y un masterplan, que incluye agrandar microestadio de básquet y muchas cosas más, para que funcione un complejo a la europea. La reunión la tuvimos con Rosica y con Alejandro Desimone, que es el encargado del básquet", expresó el arquitecto Rodrigo Vidal en Diario Olé.

Además, contó con exactitud cuál sería el plan: "Nuestro proyecto, lo que logramos hacer, es no comprar a ningún vecino, no invadir ninguna calle, no salir de la Bombonera. Renovar la cancha existente. Levantamos el campo de juego unos 7.80 metros y desplazamos hacia las vías, eso nos permite hacer campo más grande. El primer anillo desaparecería y palcos vip también, completamos dos bandejas y sumamos un nueva arriba, sin invadir la calle. Y la cancha terminaría teniendo tres bandejas techadas para 90.000 espectadores con 440 palcos vip. Es como un pase de magia".

Al ser consultado por los palcos, Vidal respondió: "La cancha nueva va a tener 440 palcos VIP nuevos que son mejores que los actuales porque son duplex, entonces se pondrá en medio de la cancha con la mejor visual el palco de Maradona".

Esta propuesta que demandaría entre 12 y 18 meses, presentada en Boca, incluiría también la construcción de un complejo con un nuevo microestadio para el básquet, con capacidad para 15.860 espectadores donde hoy se ubican las canchas auxiliares de Casa Amarilla. La Bombonerita quedará como cancha de entrenamiento y además se construiría un hotel cinco estrellas.