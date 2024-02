La promesa de Alcaraz a los hinchas de River tras ver un partido de Boca en la Bombonera: "No os preocupéis..."

El español Carlos Alcaraz debutó en esta edición en el Argentina Open con victoria ante Camilo Ugo Carabelli, luego de que se lo viera muy distendido por Buenos Aires, disfrutando del torneo del cual es el último campeón.

Este martes, el tenista fue a recorrer la Bombonera y se tomó fotos en el césped, aunque la experiencia no fue completa hasta que el miércoles presenció en vivo y en directo el partido de Boca ante Central Córdoba, con cantito de La 12 incluido.

Lógicamente, los fanáticos de River que admiran al tenista número dos del mundo se sintieron frustrados por la situación, pero al español no le gusta quedar mal con nadie.

Este jueves, tras finalizar el partido, se refirió a su presencia en la Bombonera y dejó un mensaje también para los hinchas del Millonario. "Sé que hay una gran rivalidad (con River). Tengo que decir que no sigo mucho el fútbol argentino. Tuve la oportunidad de ir a la Bombonera ayer, no voy a mentir, fue especial. Soy un chico que le gusta hacer muchísimas cosas a cada lado donde va. He tenido tiempo de ir a la Bombonera y espero tener tiempo para ir a otros sitios. Los de River, también iré al de River, no os preocupéis. Pero mientras estoy en el torneo es difícil encontrar tiempo. Espero tenerlo", prometió.

La competencia ya inició y el murciano enfrentará mañana al español Vavassori por un lugar en las semis, que se juegan el sábado. El domingo es la gran final. Su calendario está apretado y solo una eliminación tempranera podría darle la chance de recorrer el Monumental. ¿Se le dará a Alcaraz o quedará pendiente para el 2025?