El enojo de Eduardo Domínguez con la prensa tras el 1-1 de Estudiantes y San Lorenzo: “¿No preguntan sobre…?”

Pese a comenzar ganando en el Nuevo Gasómetro, Estudiantes de La Plata perdió la oportunidad de llegar a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B de la Copa de la Liga. El Pincha igualó 1-1 ante San Lorenzo en un partido en el que fue de mayor a menor y ahora se ubica a dos puntos de Godoy Cruz, quien mira a todos desde arriba.

Cuando el marcador se encontraba a favor del elenco platense, se vivió una de las polémicas de la tarde. Un remate de Javier Correa, que fue atajado por Chila Gómez, tocó previamente en la mano del defensor Gastón Hernández. Inmediatamente todo el visitante pidió penal, pero el árbitro del encuentro, y también el VAR tras su revisión, determinó que el juego se reanudara sin alterar su decisión.

Mirá el video

Ante esta situación, Eduardo Domínguez se expresó en conferencia de prensa. Luego de que se realizara toda la ronda de preguntas, y mientras se levantaba de su silla para retornar al vestuario, el director técnico de Estudiantes de La Plata apuntó contra los periodistas presentes.

“Diego, ¿y del penal no preguntan, no?", manifestó mirando a Diego Raimundo, jefe de prensa del Pincha, en quien buscó complicidad para dejar clara su postura con respecto a la jugada que, según él, terminó por perjudicar a su equipo en condición de visitante. Además, antes de cruzar la puerta, sentenció: "Nunca un penal en esta cancha".

Esta no es la primera vez que Domínguez manifiesta su bronca en el Nuevo Gasómetro. El 19 de diciembre del 2020, en el empate 2-2 entre el Ciclón y Colón de Santa Fe, el DT soltó: "Lo que a mí me parece raro es que -a mí criterio- hubo un penal claro en el primer tiempo y ni siquiera lo repitieron. Hasta los propios chicos de San Lorenzo lo comentaron. Y no lo repitieron. Eso me parece raro. Jugar contra las corporaciones es difícil".