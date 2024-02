La frase a lo "Mostaza Merlo" que usó Maravilla Martínez tras la goleada a Newell's: "Estamos para..."

Hubo una gran actuación colectiva, claro está, pero el nivel individual del goleador de Racing, Adrián Martínez, no deja de sorprender. En la tremenda goleada de su equipo ante Newell's nada menos que en Coloso Marcelo Bielsa, volvió a convertir y ser figura de su equipo.

El otro día, ante San Lorenzo, había anotado un triplete. Ahora fueron dos para sumar en el 4-0 que se constituye en la tercera goleada de la Academia en el campeonato, la segunda consecutiva, que le permite a los hinchas ilusionarse de cara a un campeonato local.

Finalizado el partido, Maravilla habló ante la señal de ESPN. "Contento por el grupo. Por el esfuerzo que hicimos. Lo pudimos hacer valer con tres puntos", reconoció.

Mirá el video

Sobre su presente, reconoció: "No me lo esperaba a este nivel, pero sabía que es un club grande, que siempre te exige ganar. Sabía que las situaciones las iba a tener algún día". Además, agregó: "No me lo imaginaba el día que arranqué a jugar. Jugar en Primera, yo siempre miraba los partidos por televisión. Hoy estoy disfrutando y trato de aprovecharlo de la mejor manera".

Luego, a Martínez le preguntaron para qué está Racing y dejó una frase que motiva a todo hincha: "Como dijimos de entrada, estamos para pelear el campeonato y después se va a ir dando paso a paso". Parece ser un homenaje a Mostaza Merlo, DT campeón en 2001, que pidió la misma cautela cuando todos daban a su equipo como candidato.

Finalmente, sobre el inminente duelo con Independiente, aseguró: "Muy importante el clásico para nosotros, pero vamos a ir partido a partido porque todos valen tres puntos. Ya convertí en esa cancha, pero ojalá que se pueda con este plantel y obtengamos los tres puntos".

Racing tiene a su goleador y se permite ilusionar.