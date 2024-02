El pícaro comentario de Fonseca sobre el estadio de Riestra tras el 3-0 de River: “Parecía una cancha de…”

Nicolás Fonseca continúa con su adaptación al fútbol argentino. El mediocampista de River poco a poco comienza a cambiar los murmullos de las primeras fechas por aplausos. Este domingo, en la goleada ante Deportivo Riestra, completó los 90 minutos y tras el partido graficó sus sensaciones.

Para comenzar, realizó un pícaro comentario sobre el estadio Guillermo Laza, donde el Millonario pisó fuerte ante el Malevo: “El fútbol argentino y el uruguayo son muy parecidos. Parecía una cancha del fútbol uruguayo. Estoy acostumbrado y lo disfruto. Trato de mirar siempre las cosas positivas que estoy viviendo. Estoy muy feliz, muy contento y espero seguir así”.

Al ser consultado sobre las redes sociales, donde fue blanco de críticas durante las últimas semanas, Fonseca advirtió: “Intento que no, pero obviamente que sí porque al tener familia y amigos lejos intentamos estar en contacto. Trato de vivir el día a día, el hoy, de los compañeros, el vestuario y me quedo con eso"

"No pasa nada con las críticas. Es parte del fútbol, es una institución muy grande, la gente no me conocía y puede opinar de lo que quiera. Hay mucha gente que me para, que me pide fotos y me tira la positiva. Yo me quedo con lo lindo que estoy viviendo y no estoy pendiente de lo negativo", añadió el ítalo-uruguayo que defiende los colores de River.

Para finalizar, Fonseca sentenció: “Me siento muy feliz y cada día mejor, con más confianza. Obviamente agarrando minutos con los partidos, el calor, las canchas, el ritmo... obviamente es un período de adaptación. Estoy intentando hacer lo mejor posible, por suerte se están dando los resultados y los compañeros me ayudan mucho. Estoy muy feliz".